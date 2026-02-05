 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

В США заявили о возобновлении диалога с военными России на высоком уровне

Сюжет
Переговоры России и США
На встрече в ОАЭ стороны договорились возобновить диалог на высоком уровне между военными ведомствами, сообщило европейское командование ВС США
Алексус Гринкевич
Алексус Гринкевич (Фото: Omar Havana / Getty Images)

США и Россия после встречи представителей в Абу-Даби договорились возобновить диалог на высоком уровне между военными ведомствами, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на заявление европейского командования Вооруженных сил США.

Договоренность была достигнуто после встреч в Абу-Даби между главой европейского командования США, верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем с высокопоставленными российскими и украинскими военными чиновниками.

Этот канал связи «обеспечит постоянный контакт между военными ведомствами, поскольку стороны продолжают работать над достижением прочного мира», отмечается в заявлении.

Лавров считает, что заявления США о сотрудничестве не вяжутся с санкциями
Политика
Сергей Лавров

Связь между военными стран на высоком уровне была прервана в 2021 году, утверждает AP.

В декабре 2021 года российская сторона передала американской проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО.

В 2022 году в феврале США и альянс отказались подписать предложенный Москвой договор о гарантиях безопасности в Европе. А 24 февраля началась специальная военная операция на Украине.

Европейское командование Вооруженных сил США выступило с заявлением в день, когда истекает срок действия СНВ-III, последнего договора между Москвой и Вашингтоном, который ограничивал их ядерные арсеналы.

В Кремле заявили о сожалении в связи с истечением срока действия договора о ядерных ракетах. А также напомнили, что президент России Владимир Путин минувшей осенью предлагал продолжить соблюдать соглашение еще год. Президент США Дональд Трамп сначала назвал это хорошей идеей, однако Вашингтон на инициативу так и не ответил.

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва вступит в переговоры с США о продлении СНВ-III при наличии конструктивной реакции с американской стороны. По сведению источников Axios, США и Россия близки к соглашению о продолжении соблюдения договора, проект плана нуждается в одобрении Трампа и Путина.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
контакты двусторонние переговоры США Абу-Даби ОАЭ
