Россия вернула из украинского плена трех жителей Курской области
В ходе обмена военнопленными по формуле в Россию вернулись три жителя Курской области, в скором времени их доставят домой, сообщило Министерство обороны.
Обмен прошел 5 февраля при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и США. Стороны передали друг другу по 157 пленных военнослужащих.
«Кроме того, возвращены трое граждан Российской Федерации — жителей Курской области», — говорится в сообщении.
О том, что стороны договорились обменять пленных, ранее сообщил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, по словам которого, Россия и Украина согласовали его на переговорах в Абу-Даби. Он подчеркнул, что обмен в общей сложности 314 пленных станет первым из подобных за последние пять месяцев.
С начала конфликта в 2022 году Россия и Украина неоднократно обменивались пленными. В 2025 году из украинского плена в результате обмена вернулись свыше 1,8 тыс. российских военнослужащих.
Президент Владимир Путин высоко оценил вклад ОАЭ в проведение обменов пленными между Россией и Украиной. США выступают посредником между сторонами на трехсторонних встречах, очередная прошла в Абу-Даби 4–5 февраля.
