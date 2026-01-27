 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Москалькова назвала число возвращенных из плена военных в 2025 году

Москалькова: в 2025 году из украинского плена вернулись более 1,8 тыс. военных
Сюжет
Военная операция на Украине
В 2025 году при содействии омбудсмена только по обращениям к ней удалось вернуть 1851 пленного. Последний на данный момент обмен состоялся в октябре 2025 года
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В 2025 году из украинского плена в результате обмена вернулись свыше 1,8 тыс. российских военнослужащих. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на расширенном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

«Только по обращениям ко мне, когда я разворачиваю работу по переговорам и взаимодействию, удалось участвовать в освобождении 1851 пленного», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Как уточнила Москалькова, такой результат достигнут благодаря усилиям президента, Минобороны, МИДа, спецслужб, членов миссии по переговорам с Киевом в Стамбульском формате, Красному кресту и другим.

Также омбудсмен предложила создать государственные программы помощи людям, покинувшим Украину во время специальной военной операции и сейчас находящимся в России.

Москалькова призвала Киев возобновить обмены военнопленными
Политика
Фото:Минобороны России

«Каждый раз, когда мы посещаем пункты временного размещения граждан, мы сталкиваемся с людьми, которые прибыли к нам в 2022–2023 годах из-под Киева, Харьковской области, гонимые украинскими неонацистами. И теперь они и обратно вернуться не могут, и здесь нет программ для их будущего», — пояснила Москалькова.

Она предложила открыть хотя бы один пункт пропуска на границе с Украиной, чтобы находящиеся там российские граждане могли воссоединиться с близкими.

По словам Москальковой, у многих россиян, проживающих на Украине, истек срок действия загранпаспортов, и они не могут покинуть страну даже через третьи государства. Только за последний год стороны при взаимодействии смогли воссоединить более 50 семей, разлученных из-за конфликта, рассказала омбудсмен.

Договоренности об обмене военнопленными были достигнуты в результате переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. Последний раз обмен военнопленными по формуле 185 на 185 прошел 2 октября 2025 года. В ходе этого обмена были возвращены и гражданские лица: каждая сторона вернула по 20 человек.

Москалькова говорила, что в настоящий момент обмены военнопленными заблокированы. В разговоре с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом она подняла вопрос об их скорейшей разблокировке.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Татьяна Москалькова обмен пленными Украина
