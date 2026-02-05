 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Правительство выделило 1,3 млрд руб. на помощь жителям Курской области

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС
Правительство России выделило 1,28 млрд руб. на помощь жителям Курской области, которым пришлось вынужденно покинуть свои дома. Эти средства пойдут на компенсацию расходов за наем жилья, сообщается на сайте правительства.

Уточняется, что средства поступят в Курскую область из резервного фонда правительства. Их направят на выплату компенсаций с января по март 2026 года. Деньги сможет получить 21 тыс. семей.

На восстановление и помощь Курской области за 2 года выделили ₽220 млрд
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Это не первая подобная мера, принятая для поддержки жителей Курской области. В августе 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России выделит курянам более 40 млрд руб. на помощь в восстановлении жилья, а также найме квартир. Общий объем финансирования на тот момент уже превысил 100 млрд руб.

В марте 2025 года куряне, временно лишившиеся жилья, получили право на выплату 65 тыс. руб. в месяц. Эта мера распространяется более чем на 112 тыс. человек, которые ранее получили по 150 тыс. руб. за полную утрату имущества первой необходимости. Курские переселенцы стали получать по 65 тыс. руб. в месяц после обращения губернатора региона Александра Хинштейна к президенту России Владимиру Путину.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
материальная помощь господдержка Курская область правительство
