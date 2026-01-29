Путин высоко оценил роль ОАЭ в обмене пленными с Украиной
Президент Владимир Путин отметил вклад Объединенных Арабских Эмиратов в проведении обменов пленными между Россией и Украиной. Об этом он заявил на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном, который прибыл с визитом в Москву.
«Особо хочу отметить усилия эмиратской стороны в контексте украинского кризиса, вклад в проведение обменов удерживаемыми лицами и содействие в организации на территории Объединенных Арабских Эмиратов контактов в различных формах. Мы это высоко ценим», — сказал Путин.
Президент России также выразил признательность за обеспечение проведения в Абу-Даби трехсторонних переговоров по урегулированию Украинского конфликта.
23 и 24 января в столице ОАЭ прошли переговоры делегаций России, Украины и США при участиии представителей ОАЭ. Они осуществлялись в «максимально закрытом режиме». По итогам встречи все три стороны назвали переговоры конструктивными.
В сентябре 2025 года министерство иностранных дел ОАЭ сообщило, что благодаря его помощи страны провели 17 обменов военнопленными, в ходе которых в последние годы вернулись 2440 российских военнослужащих.
