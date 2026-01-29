 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин высоко оценил роль ОАЭ в обмене пленными с Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Президент Владимир Путин отметил вклад Объединенных Арабских Эмиратов в проведении обменов пленными между Россией и Украиной. Об этом он заявил на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном, который прибыл с визитом в Москву.

«Особо хочу отметить усилия эмиратской стороны в контексте украинского кризиса, вклад в проведение обменов удерживаемыми лицами и содействие в организации на территории Объединенных Арабских Эмиратов контактов в различных формах. Мы это высоко ценим», — сказал Путин.

Кремль пообещал сделать все для продолжения переговоров в Абу-Даби
Политика
Фото:Hamad Al Kaabi / Reuters

Президент России также выразил признательность за обеспечение проведения в Абу-Даби трехсторонних переговоров по урегулированию Украинского конфликта.

23 и 24 января в столице ОАЭ прошли переговоры делегаций России, Украины и США при участиии представителей ОАЭ. Они осуществлялись в «максимально закрытом режиме». По итогам встречи все три стороны назвали переговоры конструктивными.

В сентябре 2025 года министерство иностранных дел ОАЭ сообщило, что благодаря его помощи страны провели 17 обменов военнопленными, в ходе которых в последние годы вернулись 2440 российских военнослужащих.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Абу-Даби трехсторонние переговоры Украина
