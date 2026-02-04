Эксперты рассказали, почему гарантии Киеву не устроят Москву и Запад

Москва четко обозначила свою точку зрения относительно гарантий для Киева, а европейские страны не могут просто так отправить на Украину военные контингенты, это «вызовет шторм в политическом истеблишменте», отметили эксперты

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС

Переосмысление Украиной понятия «гарантии безопасности», о котором сообщила глава украинской миссии при НАТО Алена Гетманчук, не приближает урегулирование конфликта, заявил в эфире Радио РБК директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Эксперт отметил, что Москва еще летом 2025 года сформулировала свое видение того, «как Украина будет жить после того, как будет достигнуто мирное урегулирование». Тогда был опубликован меморандум о принципах урегулирования с Украиной. Топорнин напомнил, что оговаривались параметры в том числе украинской армии и ее военный потенциал.

Меморандум российской стороны по урегулированию, представленный на переговорах с Киевом в Стамбуле в 2025 году, предусматривает установление предельной численности ВСУ, нейтралитет Украины и запрет на военную деятельность других государств на территории этой страны.

По словам директора Центра европейской информации, с 2022 года кардинальных изменений в подходах России к обороноспособности Украины и наличию в этой стране определенных вооруженных контингентов не было.

Эксперт отрицательно ответил на вопрос, возможно ли, что зарубежный контингент будет воевать на Украине в украинской форме. «Для этого потребуется соблюдение очень серьезных законодательных процедур в той же Франции и Германии. Ни канцлер, ни президент Франции не могут так просто взять и послать военные контингенты на территорию Украины», — подчеркнул он, добавив, что такой сценарий «вызовет шторм в политическом истеблишменте» этих стран: «Они должны будут согласовать это с парламентом, с правительством. Я думаю, и гражданское общество тоже будет участвовать».

Политолог и международный обозреватель Мовсес Газарян также отметил, что Москва четко обозначила свою точку зрения относительно будущих гарантий для Киева. «Речь, в первую очередь, должна идти о создании ситуации предсказуемости со стороны Украины, в том числе и в военном отношении», — сказал он. Должны быть понятны численность вооруженных сил, определенные категории военной техники, но также важен и определенный международный правовой механизм, который гарантирует, что между Россией и Украиной больше не будет серьезных конфликтов такого плана.

«Что же касается новых предложений о том, что лучшей гарантией для Украины может быть конкретная численность армии, определенный уровень боеспособности — это создает условие, при котором Украина должна будет получать дальнейшую военную поддержку, но иметь очень сильную армию», — добавил Газарян, выразив мнение, что это не устроит Москву.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте пообещал Украине «твердые» гарантии. «Некоторые европейские союзники объявили, что разместят войска на Украине после достижения соглашения. Войска на земле, самолеты в воздухе, корабли в Черном море. Соединенные Штаты будут выступать в качестве страховки», — заявил он. Проект гарантий безопасности для Киева предусматривает размещение на украинской территории войск из нескольких стран Европы, прежде всего из Франции и Великобритании, говорил ранее Рютте.

Российская сторона категорически против появления на Украине войск из стран НАТО. МИД, в частности, заявил, что размещение на Украине западных сил и военных объектов для Москвы неприемлемо и будет расцениваться «как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России». Президент Владимир Путин выражал готовность России вести переговоры и решать проблемы мирным путем, но предупреждал, что, если Киев откажется от диалога, Москва достигнет своих целей военным путем.