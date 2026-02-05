Дмитриев сообщил о еще одних переговорах в Абу-Даби накануне
Российская сторона работает с американской по разблокировке экономического сотрудничества Москвы и Вашингтона, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Встреча по этой теме была проведена в Абу-Даби, сообщил он.
«Совместно с администрацией президента Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия-США по экономическому направлению, в том числе, в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству, мы в том числе встречались сегодня, и встречи идут позитивно», — сказал он.
По его словам, в идущих параллельно трехсторонних переговорах по Украине также есть прогресс. «Вы знаете, здесь неким индикатором может быть то, что вот разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть. И вот чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть, и идет хорошее позитивное движение вперед. Но помешать невозможно, я полагаю. Ну, им сложно, но они стараются», — цитирует его слова ТАСС.
Материал дополняется.
