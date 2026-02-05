 Перейти к основному контенту
0

Дмитриев сообщил о еще одних переговорах в Абу-Даби накануне

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Российская сторона работает с американской по разблокировке экономического сотрудничества Москвы и Вашингтона, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Встреча по этой теме была проведена в Абу-Даби, сообщил он.

«Совместно с администрацией президента Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия-США по экономическому направлению, в том числе, в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству, мы в том числе встречались сегодня, и встречи идут позитивно», — сказал он.

По его словам, в идущих параллельно трехсторонних переговорах по Украине также есть прогресс. «Вы знаете, здесь неким индикатором может быть то, что вот разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть. И вот чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть, и идет хорошее позитивное движение вперед. Но помешать невозможно, я полагаю. Ну, им сложно, но они стараются», — цитирует его слова ТАСС.

Начался второй день трехсторонних переговоров по Украине
Политика
Фото:Reuters

Материал дополняется.

Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
Что означает истечение срока Договора об СНВ Политика, 11:03
Олимпийского призера в слоупстайле госпитализировали перед стартом Игр Спорт, 11:02
Захарова ответила на призыв Латвии и Эстонии к переговорам с Россией Политика, 10:56
В Москве стали реже давать скидки при сделках с вторичным жильем Недвижимость, 10:55
Менеджмент «Делимобиля» рассмотрит вопрос о выкупе облигаций с рынка Инвестиции, 10:50
Дружба с подчиненными без потери авторитета. Возможно ли это Образование, 10:47
Трамп заявил о симпатии к Биллу Клинтону Политика, 10:42
Кириленко рассказал о пробелах в игре Егора Демина в НБА Спорт, 10:41
Александр Раппопорт — о русской кухне, Набокове и зумерах Стиль, 10:40
Глава IBU назвал 12 критериев для возвращения российских биатлонистов Спорт, 10:37
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты Политика, 10:36
Начался второй день трехсторонних переговоров по Украине Политика, 10:25
В клубе НХЛ подписание россиянина назвали лучшим за 100 лет Спорт, 10:24