Нардеп Южанина: в Киеве не знают, кто подпишет мирное соглашение

Нардеп заявила, что в Киеве не знают, кто подпишет мирное соглашение

Фото: Reuters

Власти Украины по-прежнему не определились с тем, кто подпишет мирное соглашение с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала «Новини.LIVE» заявила народный депутат Нина Южанина.

Она рассказала, что в Киеве прошла панельная дискуссия с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, в ходе которой его несколько раз спросили, кто подпишет документ. «И когда несколько раз пытались уточнить вопрос — все же по Конституции это функция президента, — то он не ответил», — рассказала депутат.

4 февраля в Абу-Даби прошел второй этап переговоров между Россией, Украиной и США. Предыдущая встреча в трехстороннем формате состоялась 23 и 24 января. Обсуждения ведутся в закрытом режиме. По итогам переговоров, прошедших накануне, глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что встреча была «содержательной и продуктивной», а также ориентированной на конкретные шаги.

Переговоры продолжатся 5 февраля. Российскую делегацию, как и в предыдущий раз, возглавит начальник ГУ Генштаба ВС России адмирал Игорь Костюков. В украинскую делегацию помимо Умерова вошли глава офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица и другие.

Также во встрече принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, министр армии США Дэниел Дрисколл и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.