0

Умеров оценил итоги первого дня переговоров в Абу-Даби

Военная операция на Украине
Мирный план по Украине
Переговоры России и Украины
Умеров назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби «содержательными и продуктивными» и готовит доклад Зеленскому. Встреча Украины, США и России продолжится 5 февраля
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров назвал трехстороннюю встречу в Абу-Даби продуктивной.

«Работа была содержательной и продуктивной с ориентацией на конкретные шаги и практические решения. Готовим доклад президенту Владимиру Зеленскому», — написал он в телеграм-канале.

Ранее президент республики Владимир Зеленский заявил, что на новых переговорах делегаций Украины, США и России стороны сосредоточатся на обсуждении предложений российской делегации, и подчеркнул, что Киев поддержит меры по деэскалации, украинская команда знает, «что нужно искать диалог».

4 февраля в Абу-Даби прошел первый день очередного раунда переговоров России, Украины и США. Ожидается, что встреча продолжится на следующий день.

По словам Умерова, после трехсторонней встречи в Абу-Даби переговорный процесс продолжился в рабочих группах.

Умеров пообещал в ближайшее время «результаты» по обмену пленными
Политика
Рустем Умеров

Российскую переговорную группу, как и в прошлый раз, 23–24 января, возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков. Главой украинской делегации остался Умеров. Американскую делегацию в том числе представляют спецпосланник Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер и министр армии Дэн Дрисколл.

Ключевой темой переговоров является территориальный вопрос, сообщили в Кремле. Москва пока не давала комментариев об итогах первого дня переговоров, МИД ОАЭ выразил надежду на прогресс. Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что список нерешенных проблем существенно сократился, однако «самые сложные» из них остаются неразрешенными.

Сначала второй раунд встреч был запланирован на 1 февраля, но его перенесли. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил это необходимостью «дополнительной стыковки графиков трех сторон».

Politico после разговора с украинскими и американскими чиновниками написало, что второй раунд переговоров может быть более многообещающим, чем все ожидают. Собеседник издания сказал, что «есть разумные шансы положить конец этому конфликту весной».

