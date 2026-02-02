 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины
0

Зеленский заявил о готовности Украины к реальным шагам к миру

Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Военный конфликт Украины и России необходимо завершить, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и продолжительного мира», — написал он в телеграм-канале после совещания с украинской переговорной командой.

Новый раунд переговоров в Абу-Даби по мирному урегулированию состоится 4-5 февраля, сообщали ранее в Кремле (первый прошел 23-24 января). По данным Axios, в них будет участвовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Зеленский рассказал, что украинская делегация также проведет двусторонние встречи с американской. По словам президента, в Киеве считают, что двусторонний документ по гарантиям безопасности, над которым Украина работала с США, готов, и рассчитывают «на дальнейшую предметную работу над документами по восстановлению и экономическому развитию».

О достижении согласия по гарантиям безопасности с Украиной говорил ранее госсекретарь США Марко Рубио. При этом МИД России и Кремль подчеркивали, что с российской стороной их не согласовывали.

Президент России Владимир Путин говорил, что Москва готова к мирному урегулированию с устранением первопричин конфликта и на условиях, озвученных летом 2024 года. Они включают обязательство Украины не вступать в военные союзы и ее безъядерный статус, признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями и снятие санкций с Москвы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал процесс мирных переговоров «очень сложным и разновекторным», отметив, что  стороны сблизились по некоторым вопросам, однако по части тем продвижения нет. Главной темой остается территориальный вопрос, но на повестке есть и много других, указывали в Кремле.

Читайте РБК в Telegram.

