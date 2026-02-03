Рютте заявил о неизбежных трудных решениях для мира на Украине
Достижение мирного соглашения между Россией и Украиной потребует принятия трудных решений, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе своего выступления в Верховной раде. Запись его речи опубликовал на YouTube «Суспільне».
«Мы понимаем, что достижение соглашения, чтобы завершить эту войну, потребует трудных решений», — сказал он.
Рютте прибыл в Киев утром 3 февраля. Детали его визита пока не известны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры находятся на сложной стадии и их результат пока неочевиден. По его словам, Киев продолжает рассчитывать на четкие гарантии безопасности со стороны США и европейских стран. Документ с американскими гарантиями, сообщил Зеленский, уже подготовлен, тогда как европейская часть пакета еще не утверждена парламентами стран евроблока.
Единственным нерешенным пунктом мирного плана Зеленский называл вопрос территорий. После трехсторонних переговоров в ОАЭ агентство Reuters сообщало об отсутствии признаков компромисса по территориальным разногласиям.
Москва настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих регионов, а также Крыма в составе России. В Киеве подчеркивали, что не намерены уступать территории. Вашингтон, в свою очередь, предлагал создать свободную экономическую зону.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине
Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности
Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии
Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»
Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть
FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине