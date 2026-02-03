Рютте заявил о неизбежных трудных решениях для мира на Украине

Владимир Зеленский и Марк Рютте (Фото: Reuters)

Достижение мирного соглашения между Россией и Украиной потребует принятия трудных решений, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе своего выступления в Верховной раде. Запись его речи опубликовал на YouTube «Суспільне».

«Мы понимаем, что достижение соглашения, чтобы завершить эту войну, потребует трудных решений», — сказал он.

Рютте прибыл в Киев утром 3 февраля. Детали его визита пока не известны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры находятся на сложной стадии и их результат пока неочевиден. По его словам, Киев продолжает рассчитывать на четкие гарантии безопасности со стороны США и европейских стран. Документ с американскими гарантиями, сообщил Зеленский, уже подготовлен, тогда как европейская часть пакета еще не утверждена парламентами стран евроблока.

Единственным нерешенным пунктом мирного плана Зеленский называл вопрос территорий. После трехсторонних переговоров в ОАЭ агентство Reuters сообщало об отсутствии признаков компромисса по территориальным разногласиям.

Москва настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих регионов, а также Крыма в составе России. В Киеве подчеркивали, что не намерены уступать территории. Вашингтон, в свою очередь, предлагал создать свободную экономическую зону.