NYT узнала, что беспорядки в Миннесоте настроили гренландцев против США
Беспорядки в Миннеаполисе (штат Миннесота) в США настроили гренландцев против идеи вхождения острова в состав американской территории и усилили среди жителей поддержку Дании. Об этом сообщает The New York Times.
Издание привело слова 51-летней жительницы Гренландии Авиаи Синкбек, которая изначально была открыта к идее уйти от 300-летнего подданства Гренландии датским властям, но после увиденного насилия в Миннеаполисе она поменяла мнение. «Это сумасшествие», — прокомментировала Синкбек ситуацию с беспорядками, назвав президента США Дональда Трампа «сумасшедшим».
Глава гренландской ассоциации в Дании Джули Радемахер также выразила беспокойство в связи с происходящими беспорядками в США. «Мне импонируют многие американские граждане. Им должно быть сложно жить в таких условиях», — сказала Радемахер.
Газета пишет, что большинство из 57 тыс. жителей Гренландии относятся к коренным народам Северной Америки, и многие из них хорошо осведомлены о том, как Соединенные Штаты обращались со своим собственным коренным населением и своими территориями за рубежом.
Гренландия более твердо стала поддерживать Данию также после давления со стороны Трампа насчет присоединения острова к США, несмотря на процветающие в последнее время настроения об отделении от датского государства.
Такие изменения стали особенно ясными после того, как премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил в январе, что, если Гренландию заставят выбирать между Данией и США, остров встанет на стороне Копенгагена.
После второго прихода в Белый дом Трамп неоднократно заявлял, что США нуждаются в Гренландии ради национальной безопасности, Дания выступила против отсоединения острова, а европейские страны поддержали скандинавское государство. Германия, Норвегия, Франция и некоторые другие страны направили в Гренландию войска. Тогда Трамп пообещал ввести пошлины против этих государств, но позже отменил свое решение.
Германия, отправившая в Гренландию 13 военнослужащих, вскоре после объявления пошлин вывела их с острова.
19 января Трамп обратился к премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре со словами, что «больше не чувствует обязательства думать исключительно о мире», но 21 января пообещал не забирать Гренландию силой.
В январе в Миннеаполисе агенты ICE застрелили двух человек, что вызвало массовые протесты. Власти заявили о самообороне, мэр города это отверг.
