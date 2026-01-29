 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В столице Гренландии граждане сорвали попытку поднять флаг США

Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

В среду, 28 января, в столице Гренландии Нууке мужчина попытался поднять флаг США, но ему помешали прохожие, сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на местную полицию.

«Все прошло мирно, так как люди остановили правонарушителя прежде, чем он успел поднять флаг, полиция все еще расследует дело», — уточнил телеканал.

Дания перебросила в Гренландию дополнительные силы
Политика
Фото:Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

20 января президент США Дональд Трамп опубликовал картинку, на которой вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио устанавливает американский флаг в Гренландии.

С начала своего второго срока Трамп выдвигал несколько инициатив по присоединению Гренландии к США.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Гренландия флаг Дания
