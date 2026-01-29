В столице Гренландии граждане сорвали попытку поднять флаг США

Фото: Marko Djurica / Reuters

В среду, 28 января, в столице Гренландии Нууке мужчина попытался поднять флаг США, но ему помешали прохожие, сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на местную полицию.

«Все прошло мирно, так как люди остановили правонарушителя прежде, чем он успел поднять флаг, полиция все еще расследует дело», — уточнил телеканал.

20 января президент США Дональд Трамп опубликовал картинку, на которой вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио устанавливает американский флаг в Гренландии.

С начала своего второго срока Трамп выдвигал несколько инициатив по присоединению Гренландии к США.