Politico узнала, за что премьеру Дании стоит «поблагодарить» Трампа

Метте Фредериксен (Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters)

Рейтинг премьера Дании Метте Фредериксен значительно вырос после того, как она выступила в защиту суверенитета своей страны на фоне угроз президента США Дональда Трампа «захватить» Гренландию, пишет Politico.

Издание отмечает, что левая партия Фредериксен — социал-демократы — продемонстрировала резкий рост рейтингов в опросах общественного мнения, и «ей стоит поблагодарить Трампа за спасение от надвигающейся политической пропасти».

Нынешний кабинет Фредериксен — коалиционное правительство, состоящее из Социал-демократов, Либеральной партии Дании и «Умеренных». Как отмечает Politico, партия премьера правит «в коалиции с правоцентристскими партиями».

Согласно опросу датской консалтинговой компании Megafon, партию Фредериксен, поддержали 22,7% респондентов, что в случае выборов обеспечило бы ей 41 из 179 мест в парламенте. Как отмечает Politico, это рост «после сокрушительного поражения» на муниципальных выборах, когда партия главы правительства впервые за 100 лет «потеряла» Копенгаген.

В начале года Трамп после успешной операции США Венесуэле вновь заявил, что США «абсолютно необходима» Гренландия, которая «окружена российскими и китайскими судами». В Дании эту информацию опровергли.

17 января Трамп анонсировал пошлины 10% в отношении товаров из восьми стран Европы из-за разногласий по Гренландии. На следующий день генсек НАТО Марк Рютте обсудил с Трампом ситуацию вокруг безопасности Гренландии и всего Арктического региона. После переговоров Трамп сообщил об отмене запланированных пошлин. The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп и Рютте договорились о пересмотре соглашения между США и Данией о размещении американских войск в Гренландии.

На прошлой неделе New York Times писала, как Трамп — в прошлом январе, еще до инаугурации, но после заявлений о том, что он допускает «захват» Гренландии — почти час «отчитывал» премьера Дании. Об этом же разговоре сообщала и Financial Times — по данным газеты, противостояние Фредериксен с Трампом продолжается с того момента, как она возглавила правительство Дании в 2019 году. В январской беседе, по данным FT, Трамп вел себя агрессивно и был настроен на конфронтацию. После разговора датский премьер подчеркнула, что Гренладния «не продается», отметив при этом «большой интерес» США к датской автономии.