 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Politico узнала, за что премьеру Дании стоит «поблагодарить» Трампа

В Дании вырос рейтинг премьера из-за намерений Трампа захватить Гренландию
Сюжет
Претензии США на Гренландию
Метте Фредериксен
Метте Фредериксен (Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters)

Рейтинг премьера Дании Метте Фредериксен значительно вырос после того, как она выступила в защиту суверенитета своей страны на фоне угроз президента США Дональда Трампа «захватить» Гренландию, пишет Politico.

Издание отмечает, что левая партия Фредериксен — социал-демократы — продемонстрировала резкий рост рейтингов в опросах общественного мнения, и «ей стоит поблагодарить Трампа за спасение от надвигающейся политической пропасти».

Нынешний кабинет Фредериксен — коалиционное правительство, состоящее из Социал-демократов, Либеральной партии Дании и «Умеренных». Как отмечает Politico, партия премьера правит «в коалиции с правоцентристскими партиями».

Согласно опросу датской консалтинговой компании Megafon, партию Фредериксен, поддержали 22,7% респондентов, что в случае выборов обеспечило бы ей 41 из 179 мест в парламенте. Как отмечает Politico, это рост «после сокрушительного поражения» на муниципальных выборах, когда партия главы правительства впервые за 100 лет «потеряла» Копенгаген.

Дания отправила в Гренландию советское судно
Политика
Круизный лайнер MS Ocean Endeavour

В начале года Трамп после успешной операции США Венесуэле вновь заявил, что США «абсолютно необходима» Гренландия, которая «окружена российскими и китайскими судами». В Дании эту информацию опровергли.

17 января Трамп анонсировал пошлины 10% в отношении товаров из восьми стран Европы из-за разногласий по Гренландии. На следующий день генсек НАТО Марк Рютте обсудил с Трампом ситуацию вокруг безопасности Гренландии и всего Арктического региона. После переговоров Трамп сообщил об отмене запланированных пошлин. The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп и Рютте договорились о пересмотре соглашения между США и Данией о размещении американских войск в Гренландии.

На прошлой неделе New York Times писала, как Трамп — в прошлом январе, еще до инаугурации, но после заявлений о том, что он допускает «захват» Гренландии — почти час «отчитывал» премьера Дании. Об этом же разговоре сообщала и Financial Times — по данным газеты, противостояние Фредериксен с Трампом продолжается с того момента, как она возглавила правительство Дании в 2019 году. В январской беседе, по данным FT, Трамп вел себя агрессивно и был настроен на конфронтацию. После разговора датский премьер подчеркнула, что Гренладния «не продается», отметив при этом «большой интерес» США к датской автономии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Гренландия Дания Дональд Трамп рейтинги
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Материалы по теме
Reuters узнал о беседе США, Дании и Гренландии по безопасности в Арктике
Политика
Чиновники и аналитики США не увидели угрозы России и Китая для Гренландии
Политика
Белый дом опубликовал фото Трампа с пингвином в Гренландии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Дмитриев обвинил фон дер Ляйен и Каллас в разрушении промышленности ЕС Политика, 13:02
Как Роттердамский кинофестиваль отрицает понятие хорошего вкуса Стиль, 12:58
Бороться за активы Домодедово будут Внуково и Шереметьево Бизнес, 12:58
Цена нефти Brent превысила $69 за баррель впервые с сентября Инвестиции, 12:54
Аналитики сообщили о снижении доли попавших под кибератаки россиян Технологии и медиа, 12:52
Саралиев назвал параметры нового обмена телами погибших Политика, 12:51
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
НАС попросил не штрафовать водителей за нарушение разметки в снегопады Общество, 12:49
Аналитики оценили подорожание новостроек в Новой Москве за 2026 год Недвижимость, 12:46
В Пулково перед продажей Домодедово назвали два его «идеальных» параметра
РАДИО
 Бизнес, 12:44
Страх ошибки мешает расти. Как его преодолеть Образование, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Куда сходить в феврале: ярмарки, лекции и классика в театре Life, 12:39
Следователи ужесточили квалификацию дела о смерти постояльцев интерната Общество, 12:38