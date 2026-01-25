 Перейти к основному контенту
NYT рассказала, как Трамп 45 минут «отчитывал» премьера Дании

В прошлом январе, еще до инаугурации, Трамп 45 минут «отчитывал» премьера Дании из-за Гренландии, пишет NYT. FT сообщала, что Трамп был настроен на конфронтацию, хотя Фредериксен предлагала альтернативы
Метте Фредериксен
Метте Фредериксен (Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters)

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп провел напряженный телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, в течение которого 45 минут «отчитывал» ее, сообщили The New York Times европейские чиновники, проинформированные об этом.

Беседа состоялась еще до инаугурации Трампа, но после его заявлений о том, что он допускает военный захват Гренландии, и визита на остров его сына, Дональда Трампа-младшего.

О 45-минутном разговоре, который прошел очень плохо, в прошлом январе сообщали источники Financial Times. По их словам, Трамп вел себя агрессивно и был настроен на конфронтацию, хотя Фредериксен и предложила нарастить сотрудничество в вопросе военных баз и добычи полезных ископаемых. После разговора датский премьер подчеркнула, что остров, который является автономной территорией Дании, не продается, отметив при этом «большой интерес» Америки к этой территории.

В интервью NYT, взятом в сентябре, Фредериксен не стала рассказывать о подробностях той беседы. «Телефонный разговор между двумя коллегами должен быть телефонным разговором между двумя коллегами», — сказала она.

В Дании назвали красную линию в переговорах с США по Гренландии
Политика
Троэльс Лунд Поульсен

Газета отмечает, что противостояние Фредериксен с Трампом продолжается с того момента, как она возглавила правительство Дании в 2019 году, став самым молодым премьер-министром страны в 41 год. Тогда, во время своего первого президентского срока, Трамп заявил, что США «стратегически» интересна покупка Гренландии. Фредериксен назвала идею абсурдной, подчеркнув, что Гренландия не продается. Из-за ее слов глава Белого дома отменил поездку в Данию.

На вопрос NYT о том, сожалеет ли она о сказанном тогда, Фредериксен ответила: «Это закрытая глава».

Однако уже на втором своем президентском сроке Трамп вновь заговорил о планах установить контроль над Гренландией, допуская военный захват острова. Как пишет NYT, Фредериксен на протяжении нескольких месяцев ведет «нервную игру балансирования» с президентом США, пытаясь донести до него, что ответом на претензии на Гренландию будет отказ.

Белый дом ответил сомневающимся в существовании пингвинов в Гренландии
Политика
Фото:WhiteHouse / X

На этой неделе Трамп заверил, что США не будут захватывать остров силой. Президент США встретился с генсеком НАТО Марком Рютте и рассказал, что результатом этой встречи стала «основа для будущего соглашения по Гренландии и, по сути, всему Арктическому региону». FT писала, что договоренность предусматривает пересмотр соглашения между США и Данией 1951 года о размещении американских войск в Гренландии, предполагающий усиление позиций военных США в регионе.

Фредериксен после этого подчеркнула, что суверенитет является красной линией для Дании. «Мы можем вести переговоры по всем политическим вопросам: безопасности, инвестициям, экономике. Но мы не можем вести переговоры о нашем суверенитете», — сказала она.

На вопрос NYT, считает ли она, что Трамп ведет себя как хулиган, Фредериксен ответила: «Он способен говорить очень внятно. Я тоже».

Газета отмечает, что такая спокойная решимость отличает ее от других европейских лидеров в общении с президентом США. Эта позиция делает ее популярной в Дании, где в этом году состоятся парламентские выборы. Согласно опросам общественного мнения, Фредериксен готова баллотироваться на третий срок.

Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
