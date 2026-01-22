FT узнала, что Трамп и Рютте обсудили пересмотр соглашения 1951 года с Данией

FT узнала, что Трамп и Рютте пересмотрели статус армии США в Гренландии

Трамп и Рютте обсудили пересмотр соглашения США с Данией 1951 года, которое позволяет военному контингенту США находиться в Гренландии для обороны НАТО. Обсуждение касалось усиления статуса военных США в Гренландии

Марк Рютте и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили в Давосе пересмотр соглашения между США и Данией 1951 года, регулирующего размещение американских войск в Гренландии на фоне разногласий европейских стран и США из-за притязаний Трампа на Гренландию. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

По данным FT, обсуждение произошло в рамках переговоров, которые заставили президента США смягчить свои угрозы в отношении Гренландии.

Источники, знакомые с содержанием беседы Трампа с Рютте, сообщили, что обсуждались два ключевых направления. Во-первых, стороны рассмотрели возможность усиления защиты статуса американских военных в Гренландии через соглашение 1951 года. Во-вторых, речь шла об увеличении американских инвестиций в остров и о предоставлении Вашингтону права вето на возможные российские или китайские проекты в Гренландии.

Соглашение 1951 года между Данией и США (официально — Соглашение об обороне Гренландии) является ключевым документом, регулирующим военное присутствие США на острове. Документ позволяет США создавать и поддерживать военные базы в Гренландии как часть системы коллективной обороны НАТО. В настоящее время активной остается база Космических сил США Питуффик (ранее — Туле). Соглашение прямо подтверждает суверенитет Дании над Гренландией. Обновление 2004 года закрепило, что любые действия США на острове должны осуществляться с уважением к датской юрисдикции.

21 января Трамп заявил, что провел «очень продуктивную встречу» с Рютте, в ходе которой была сформирована основа «для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона». После встречи генсек НАТО заявил, что для заключения сделки по Гренландии предстоит проделать еще много работы. Кроме того, в Давосе Рютте заявил, что споры вокруг Гренландии не должны «затмевать Украину», помощь Киеву должна стать приоритетом номер один.

The New York Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ходом переговоров, сообщила, что Дания в рамках сделки с США может передать Вашингтону небольшую территорию острова. По информации издания, США могли бы построить там военные базы.

Трамп неоднократно заявлял, что контролировать Гренландию должны США. Он утверждал, что остров «абсолютно необходим» для национальной безопасности США. Американский лидер не исключал, что контроль над островом установят силовым путем. Однако в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января он сказал, что США не будут использовать для этого военную силу.