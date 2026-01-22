 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
0

FT узнала, что Трамп и Рютте пересмотрели статус армии США в Гренландии

FT узнала, что Трамп и Рютте обсудили пересмотр соглашения 1951 года с Данией
Сюжет
Претензии США на Гренландию
Трамп и Рютте обсудили пересмотр соглашения США с Данией 1951 года, которое позволяет военному контингенту США находиться в Гренландии для обороны НАТО. Обсуждение касалось усиления статуса военных США в Гренландии
Марк Рютте и Дональд Трамп
Марк Рютте и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили в Давосе пересмотр соглашения между США и Данией 1951 года, регулирующего размещение американских войск в Гренландии на фоне разногласий европейских стран и США из-за притязаний Трампа на Гренландию. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

По данным FT, обсуждение произошло в рамках переговоров, которые заставили президента США смягчить свои угрозы в отношении Гренландии.

Источники, знакомые с содержанием беседы Трампа с Рютте, сообщили, что обсуждались два ключевых направления. Во-первых, стороны рассмотрели возможность усиления защиты статуса американских военных в Гренландии через соглашение 1951 года. Во-вторых, речь шла об увеличении американских инвестиций в остров и о предоставлении Вашингтону права вето на возможные российские или китайские проекты в Гренландии.

Соглашение 1951 года между Данией и США (официально — Соглашение об обороне Гренландии) является ключевым документом, регулирующим военное присутствие США на острове. Документ позволяет США создавать и поддерживать военные базы в Гренландии как часть системы коллективной обороны НАТО. В настоящее время активной остается база Космических сил США Питуффик (ранее — Туле).

Соглашение прямо подтверждает суверенитет Дании над Гренландией. Обновление 2004 года закрепило, что любые действия США на острове должны осуществляться с уважением к датской юрисдикции.

21 января Трамп заявил, что провел «очень продуктивную встречу» с Рютте, в ходе которой была сформирована основа «для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона». После встречи генсек НАТО заявил, что для заключения сделки по Гренландии предстоит проделать еще много работы. Кроме того, в Давосе Рютте заявил, что споры вокруг Гренландии не должны «затмевать Украину», помощь Киеву должна стать приоритетом номер один.

Трамп заявил, что США смогут разместить в Гренландии «все, что нужно»
Политика
Дональд Трамп

The New York Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ходом переговоров, сообщила, что Дания в рамках сделки с США может передать Вашингтону небольшую территорию острова. По информации издания, США могли бы построить там военные базы.

Трамп неоднократно заявлял, что контролировать Гренландию должны США. Он утверждал, что остров «абсолютно необходим» для национальной безопасности США. Американский лидер не исключал, что контроль над островом установят силовым путем. Однако в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января он сказал, что США не будут использовать для этого военную силу.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дания США Гренландия Дональд Трамп Марк Рютте соглашение
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Материалы по теме
Рютте раскрыл шаги НАТО после договоренности с Трампом по Гренландии
Политика
Зеленский предложил помощь Украины в защите Гренландии от России
Политика
Трамп заявил, что США смогут разместить в Гренландии «все, что нужно»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 17:42
Экс-глава СПБ Биржи оценил сроки запуска торгов 24/7 в России
РАДИО
 Инвестиции, 19:36
FT узнала, что Трамп и Рютте пересмотрели статус армии США в Гренландии Политика, 19:34
Сырский рассказал представителям НАТО, в чем «критично» нуждается Украина Политика, 19:31
Хинштейн рассказал о своем состоянии после операции и ДТП Общество, 19:27
Тренер Гуменника исключила проблемы с визой для Олимпиады-2026 Спорт, 19:23
Рютте раскрыл шаги НАТО после договоренности с Трампом по Гренландии Политика, 19:18
Модель Томаса–Килманна: стратегии поведения в конфликтной ситуации Образование, 19:13
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В Приднестровье начали подачи электричества после аварии на ГРЭС Общество, 19:03
Столтенберг назвал способ, как Западу начать переговоры с Путиным Политика, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Трамп заявил, что США не нуждаются в НАТО Политика, 18:57
Отчет Glassnode: недавние покупатели биткоина сдерживают его рост Крипто, 18:51
Лыжники Коростелев и Непряева приняли приглашение МОК на Олимпиаду Спорт, 18:50
«Маер» поддержал хоккейный проект «Красная машина Двор» Пресс-релиз, 18:49