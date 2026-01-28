Дания отправила в Гренландию советское судно

Речь идет о круизном лайнере MS Ocean Endeavour, который станет плавучей казармой. На его борту разместят 150 датских солдат. Судно было введено в эксплуатацию в 1982 году еще в СССР как паром «Константин Симонов»

Круизный лайнер MS Ocean Endeavour (Фото: Gordon Leggett / Wikipedia)

Дания направила в Гренландию Ocean Endeavour — бывшее советское круизное судно, которое станет плавучей казармой для солдат НАТО, участвующих в учениях Arctic Endurance («Арктическая стойкость»), пишет Bild.

Ocean Endeavour должен пришвартоваться у берегов столицы острова Нуук в выходные, на его борту разместят 150 датских солдат. По информации сервиса VesselFinder, 1762-тонное судно отправилось в Арктику из Уистреама (Нормандия, Франция) в прошлую пятницу, 23 января.

«[Размещение солдат на круизном судне] позволит войскам жить в хороших условиях без необходимости временного размещения на суше», — пояснили в датской армии.

Первоначально судно было введено в эксплуатацию в 1982 году в СССР как паром «Константин Симонов».

Ocean Endeavour прошло капитальный ремонт в 2014 году и с тех пор эксплуатируется в качестве экспедиционного судна в полярных водах. На судне размещены ресторан, три салона, смотровая площадка, библиотека, сауна, открытый бассейн с подогревом и морской водой, а также многоместные каюты. Длина Ocean Endeavour составляет 137 м, ширина — 21 м.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Дания не может обеспечить безопасность Гренландии, которая нужна США для национальной обороны. Трамп утверждал, что остров (автономия, входящая в состав датского королевства) «окружен» российским и китайским судами. Однако на прошлой неделе он заверил, что не собирается военным путем брать под американский контроль эту территорию.

Глава Белого дома объявил о согласовании с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте рамочного соглашения относительно Гренландии. По его словам, Соединенные Штаты получают «все, что хотели: полный [контроль над вопросами] безопасности, неограниченный доступ ко всему, столько баз, сколько нужно, все оборудование, какое пожелаем». В то же время американский лидер не исключил, что потом Вашингтон все же сможет приобрести остров. Соглашение предполагает развертывание там части будущей американской системы противоракетной обороны «Золотой купол», а также распределение прав на добычу ископаемых на острове.