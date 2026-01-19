 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Датский генерал опроверг слова Трампа о российских кораблях у Гренландии

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Слова Трампа о «российских субмаринах повсюду» у берегов Гренландии опроверг датский генерал и пообещал, что на остров скоро прибудет спецназ
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Заявления президента США Дональда Трампа о присутствии «российских эсминцев и подводных лодок повсюду» вокруг Гренландии не соответствуют действительности, заявил командующий датскими силами в Гренландии генерал-майор Сорен Андерсен.

«Я командую здесь два с половиной года и не видел ни русских, ни китайских военных кораблей», — заявил он в интервью газете Le Monde.

В законопроекте об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата, внесенном 12 января на рассмотрение конгресса США, присутствуют поправки, направленные на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности США в Арктике и противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России.

Андерсен, однако, отметил, что Россия и Китай усиливают активность в Арктике и Ледовитом океане, в том числе речь идет о китайских судах, пересекающих Берингов пролив между Аляской и Россией. Однако «непосредственной угрозы Гренландии нет». По его словам, после окончания конфликта на Украине Москва может передислоцировать силы в Арктику, поэтому Дания укрепляет оборону.

Королевство инвестирует €47,8 млрд на закупку дополнительных истребителей, дальнобойных боеприпасов, пяти арктических фрегатов, морских патрульных самолетов класса P8 и дронов.

Несмотря на угрозы Трампа захватить Гренландию и новые пошлины против Европы, Андерсен подчеркивает, что сотрудничество с США на базе Питуффик продолжается, «отношения остаются дружелюбными».

Стармер допустил недопонимание Трампом цели отправки военных в Гренландию
Политика
Кир Стармер

Развернутая на острове после заявлений Трампа военная миссия «Арктическая стойкость» (Arctic Endurance) с участием солдат из Германии, Франции, Норвегии, Швеции и Великобритании продлится «год, может быть, два». Она была начата Европой в ответ на действия Вашингтона, сообщил военачальник. Ожидается также прибытие спецназа.

«Думаю, мы увидим, как сюда приедут спецназовцы для тренировок. Если вы не привыкли работать в Арктике, вы просто не сможете ее защитить», — пояснил генерал.

По словам Андерсена, французские альпийские стрелки, которые специализируются на боях в горах и привыкли к экстремально низким температурам, могут научить работать в таких условиях датчан, привычных к холоду, но не к гористой местности.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп пригласил Путина в состав «Совета мира» по сектору Газа

МВФ снизил прогноз роста ВВП России

Лидеры Европы обсуждают «дикого Трампа» в групповом чате — Politico

Дмитрий Кулеба призвал украинцев сходить выпить кофе в кафе или поесть в ресторане

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика

Спецпосланнику Трампа отменили приглашение на участие в гренландской гонке на упряжках

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Гренландия Евросоюз разведка Арктика
Материалы по теме
Стармер допустил недопонимание Трампом цели отправки военных в Гренландию
Политика
Датские военные прибудут в Гренландию
Политика
Посланнику Трампа отменили приглашение на гренландскую гонку на упряжках
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 17:49
Bloomberg назвал вопросы Европы к предложению Трампа по Совету мира Политика, 22:19
«Динамо» вело 3:0 у «Северстали», но выиграло только по буллитам Спорт, 22:17
Генпрокуратура подала иски к рыбным компаниям из-за паспортов владельцев Политика, 22:08
Какими были коллекции Валентино. Видео Общество, 22:05
Акции «Элемента» взлетели на новости о продаже «Сберу» доли АФК «Система» Инвестиции, 22:03
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Маск спросил Ryanair о его цене и запустил опрос о покупке Бизнес, 21:51
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Физики назвали 20 января опасным днем из-за магнитной и солнечной бурь Общество, 21:47
Чемпион КХЛ второй раз за неделю проиграл «Торпедо» Спорт, 21:45
В Москве прошла акция памяти Маркелова и Бабуровой Общество, 21:36
«Спартак» назвал соперников по февральским матчам на сборе в ОАЭ Спорт, 21:29
Кишинев начал процесс выхода Молдавии из СНГ Политика, 21:27
Оборонная компания CSG собралась получить на IPO оценку в €25 млрд Инвестиции, 21:24
Умер Валентино Гаравани: человек, который научил мир видеть роскошь Life, 21:23