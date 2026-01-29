Румыния и Германия заключили соглашение о совместных оборонных проектах

Румыния и Германия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщила пресс-служба румынского военного ведомства. Документ был подписан по итогам встречи министров обороны двух стран соответственно Раду Мируцэ и Бориса Писториуса, которая состоялась в Берлине в рамках официального визита румынской правительственной делегации.

«Двустороннее сотрудничество в области обороны между Румынией и Германией реализуется через конкретные результаты и прочную взаимную поддержку в миссиях НАТО, демонстрируя общую приверженность двух государств единообразному реагированию на текущие вызовы безопасности», — отметил Мируцэ.

Стороны обсудили укрепление двустороннего взаимодействия, развитие стратегического диалога и координацию усилий по обеспечению безопасности восточного фланга НАТО, включая наращивание оборонных расходов и продолжение долгосрочной поддержки Украины.

Подписанная министрами декларация о намерениях предусматривает взаимодействие в сфере совместной логистической поддержки, двусторонних закупок продукции и услуг, разработки военной техники, а также научно-исследовательской деятельности в области оборонных технологий.

Германия остается крупнейшим европейским донором военной помощи Киеву. По оценке Reuters, с начала спецоперации в 2022 году Берлин выделил Украине около €40 млрд. В 2025 году власти ФРГ планировали направить на поддержку Киева около €9 млрд.

По данным Handelsblatt и Reuters, в 2026 году правительство Германии намерено увеличить объем финансовой помощи Украине еще на €3 млрд. Эти средства предполагается направить на закупку артиллерии, беспилотников и бронетехники, а также на замену двух ранее переданных систем Patriot.

Россия выступает против любой помощи Украины и считает, что это лишь затягивает окончание украинского конфликта.