Почему власти Молдавии заговорили про объединение с Румынией

Президент и премьер-министр Молдавии заявили, что поддержали бы объединение республики с Румынией, хотя за него выступают менее трети граждан. Почему эта тема возникла в повестке дня — в материале РБК

Александр Мунтяну и Майя Санду (Фото: Dan Morar / Shutterstock)

Что в Кишиневе сказали про объединение с Румынией

Президент Молдавии Майя Санду проголосовала бы за объединение республики с соседней Румынией, если бы этот вопрос был вынесен на общенациональный референдум. Она заявила это в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics, которое вышло 11 января.

Отвечая на вопрос ведущего, как формировалась молдавская национальная идентичность после распада Советского Союза, Санду ответила, что, когда в конце 1980-х годов в Молдавии набирало силы движение за независимость, шли разговоры об объединении с Румынией. «Мы не знаем, сколько людей поддержали бы объединение, поскольку у нас не было референдума, — уточнила она. — Но судя по тому, сколько людей присоединились к движению, были сотни тысяч сторонников».

«Если бы у нас был референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией», — продолжила Санду, отвечая на вопрос, поддерживала ли она эту идею: «Посмотрите, что происходит сегодня вокруг Молдовы. Посмотрите, что происходит в мире. Маленькой стране, такой как Молдова, становится все труднее выживать как демократическому суверенному государству и, конечно же, сопротивляться России».

Санду подчеркнула: она понимает, что сегодня в Молдавии нет большинства, которое бы объединение с Румынией поддержало. «Но есть большинство людей, которые поддерживают интеграцию в ЕС. Именно к этому мы стремимся, потому что это более реалистичная цель», — заключила президент.

Наряду с молдавским гражданством у Санду есть румынское — в 2024 году она заявила, что получила румынский паспорт около 15 лет назад. По словам Санду, более чем из 2,6 млн молдаван румынским гражданством обладают около 1 млн. В 2023 году Санду подписала указ о признании румынского государственным языком вместо молдавского. Теперь жители страны говорят на одном из официальных языков Евросоюза и «могут направить энергию на построение общего будущего в ЕС», заявила она.

Следом за Санду в пользу объединения высказался и премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну, но с той же оговоркой. «Как гражданин, я бы проголосовал за объединение с Румынией. Но как премьер-министр Молдовы, я обязан выполнить волю большинства граждан нашей страны, которые уже трижды проголосовали за то, что стратегическая цель Молдовы — интеграция в Европейский союз. Я сделаю все, что от меня потребуется, чтобы добиться этой цели», — заявил Мунтяну изданию Observatorul de Nord 15 января.

Две оппозиционные партии — Партия социалистов (ПСРМ) и Партия коммунистов (ПКРМ), у которых в национальном парламенте 17 и восемь мест из 101 соответственно, — обвинили Санду в «политическом предательстве» и «государственной измене». «Президент по Конституции является гарантом суверенитета и независимости страны. Майя Санду, напротив, использует должность главы государства как трибуну для продвижения унионистского проекта и внешнего диктата, подрывая основы молдавской государственности», — заявила ПСРМ, потребовав от Санду уйти в отставку, а от Генпрокуратуры и других компетентных органов — инициировать расследование по делу о госизмене.

Того же стали добиваться и коммунисты. «Под национальное предательство подводится даже так называемая идеологическая основа. Якобы такой маленькой стране, как Молдова, сложно противостоять такой «страшной угрозе», как Россия. А в составе Румынии, как внушает нам Санду, граждане Молдовы якобы будут надежно защищены», — говорится в заявлении ПКРМ.

На протяжении XIX века Молдавия входила в Российскую империю как Бессарабская губерния. После революции, в 1918 году, Бессарабия провозгласила независимость и объединилась с Румынией. Советский Союз, как и некоторые другие страны, суверенитет Румынии над этой территорией не признавал. В 1940 году она стала Молдавской ССР. Унионизм предполагает объединение Румынии и Молдавии за счет ликвидации последней как независимого государства.

Какую роль в молдавской политике играет румынский вопрос

Власти Румынии также выступают за унионизм. «Лично я хотел бы видеть объединение с Молдовой, но я полностью уважаю волю народа нашей соседней республики», — заявил в июле 2025 года в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Румынии Никушор Дан. Он напомнил, что в 2018 году румынский парламент единогласно принял декларацию по случаю 100-летия объединения Бессарабии и Румынии, в которой говорится, что Румыния и ее граждане будут приветствовать стремление граждан Молдавии к объединению.

Реагируя на январское заявление Санду, советник румынского президента, евродепутат Еуджен Томак сказал, что подход Бухареста остается неизменным: решение об объединении должно исходить от граждан Молдавии. «Любой добропорядочный румын, независимо от того, на какой стороне Прута (левый приток Дуная, который отделяет Румынию и Молдавию друг от друга. — РБК) он живет, рассматривает вопрос объединения двух государств как естественный процесс», — заявил он в интервью изданию CaleaEuropeană.ro, подчеркнув: главная цель Бухареста и Кишинева — «всячески поддерживать ускорение процесса европейской интеграции». По его утверждению, все партнеры — Евросоюз, НАТО, США — знают, что «и в Румынии, и в Молдове живет один и тот же народ».

Опросы общественного мнения в Молдавии показывают, что идея объединения с Румынией особой популярностью не пользуется. По данным молдавской исследовательской компании IMAS, опубликованным в декабре 2025 года, ее поддерживают 29% опрошенных, тогда как против выступают 54%; остальные либо не определились, либо отказались отвечать. Вступление же республики в Евросоюз поддерживают 48% при 34% противников. В этом контексте и молдавские, и румынские власти делают упор в первую очередь на евроинтеграцию. «Каждое политическое или административное решение, каждая встреча на высоком или техническом уровне должна сближать нас, пока мы не окажемся там, где нам место — в большой европейской семье», — заявил 15 января на встрече с иностранными дипломатами Дан, подчеркнув: Молдавия — важнейший приоритет румынской внешней политики (цитата по radiochisinau.md).

В 2024 году в Молдавии прошли президентские выборы и референдум по вопросу о закреплении в Конституции стремления страны в Евросоюз. С перевесом менее чем 1% на референдуме одержали верх сторонники евроинтеграции. На выборах победила Майя Санду — во втором туре она набрала 55,33% голосов, причем перевес обеспечила молдавская диаспора, проживающая за рубежом. На парламентских выборах 2025 года победила президентская партия «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate — PAS), получившая 55 мест из 101. В центре ее программы — вступление Молдавии в Евросоюз: партия обещает, что к 2028 году страна станет полноправным членом ЕС, и позиционирует себя как единственную силу, которая может это обеспечить. Молдавия — парламентская республика. Большинство парламентских мандатов у PAS означает, что Санду может беспрепятственно проводить свою политику.

Насколько вероятно объединение Молдавии и Румынии

Есть две версии, почему власти Молдавии заговорили сейчас про объединение с Румынией, сказал РБК молдавский политический комментатор Корнелиу Чуря. Если отбросить предположение, что Санду спонтанно ответила на вопрос ведущих подкаста, то остается следующая: в Кишиневе опасаются, что Молдавию не примут в Евросоюз, и готовят «запасной аэродром» в виде сближения с Румынией. «Непонятно, как на это посмотрит Евросоюз, да и в самой Молдове большинство людей против такого сценария. При таких исходных данных резко идти по этому пути очень опасно. Власти это понимают, но тем не менее пытаются удержать эту тему в пространстве, намекая на то, что у них есть запасные варианты», — поясняет эксперт.

По наблюдению Чури, румынский фактор стал частью повседневной жизни в Молдавии: в республике выдаются румынские паспорта, работают программы по обучению в румынских университетах. Эксперт также напоминает, что между странами до сих пор не подписан договор о государственной границе — вместо него действует режим совместного пограничного контроля на отдельных КПП. «Румыния делает вид, что не стремится к объединению с Молдовой, однако продвигает это окольными путями. Молдова отвечает на это непонятной взаимностью. Ее дипломатическая задача — сохранить с Румынией хорошие отношения. И в этом смысле заверения в дружбе и в несбыточных желаниях об унире (объединении. — РБК) полезны», — резюмировал эксперт.

Европейская перспектива Молдавии на сегодня выглядит сомнительно, считает заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины ИМЭМО РАН Елена Кузьмина; Евросоюз все чаще обращает внимание, что для вступления республике надо урегулировать существующие у нее конфликты, в первую очередь в Приднестровье. «В этом контексте объединение с Румынией для молдавских властей выглядит как сильная альтернатива. У Майи Санду есть большинство в парламенте и, следовательно, политический ресурс для того, чтобы двигаться в сторону объединения, — сказала РБК эксперт. — Однако у этого есть множество препятствий — тот же приднестровский вопрос, Гагаузская автономия, которая унионистский сценарий категорически отвергает, и отношение к такому сценарию большинства молдавских граждан».