 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Почему власти Молдавии заговорили про объединение с Румынией

Эту идею поддерживают президент и премьер-министр республики
Президент и премьер-министр Молдавии заявили, что поддержали бы объединение республики с Румынией, хотя за него выступают менее трети граждан. Почему эта тема возникла в повестке дня — в материале РБК
Александр Мунтяну и&nbsp;Майя Санду
Александр Мунтяну и Майя Санду (Фото: Dan Morar / Shutterstock)

Что в Кишиневе сказали про объединение с Румынией

Президент Молдавии Майя Санду проголосовала бы за объединение республики с соседней Румынией, если бы этот вопрос был вынесен на общенациональный референдум. Она заявила это в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics, которое вышло 11 января.

Отвечая на вопрос ведущего, как формировалась молдавская национальная идентичность после распада Советского Союза, Санду ответила, что, когда в конце 1980-х годов в Молдавии набирало силы движение за независимость, шли разговоры об объединении с Румынией. «Мы не знаем, сколько людей поддержали бы объединение, поскольку у нас не было референдума, — уточнила она. — Но судя по тому, сколько людей присоединились к движению, были сотни тысяч сторонников».

«Если бы у нас был референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией», — продолжила Санду, отвечая на вопрос, поддерживала ли она эту идею: «Посмотрите, что происходит сегодня вокруг Молдовы. Посмотрите, что происходит в мире. Маленькой стране, такой как Молдова, становится все труднее выживать как демократическому суверенному государству и, конечно же, сопротивляться России».

Санду подчеркнула: она понимает, что сегодня в Молдавии нет большинства, которое бы объединение с Румынией поддержало. «Но есть большинство людей, которые поддерживают интеграцию в ЕС. Именно к этому мы стремимся, потому что это более реалистичная цель», — заключила президент.

Наряду с молдавским гражданством у Санду есть румынское — в 2024 году она заявила, что получила румынский паспорт около 15 лет назад. По словам Санду, более чем из 2,6 млн молдаван румынским гражданством обладают около 1 млн. В 2023 году Санду подписала указ о признании румынского государственным языком вместо молдавского. Теперь жители страны говорят на одном из официальных языков Евросоюза и «могут направить энергию на построение общего будущего в ЕС», заявила она.

Следом за Санду в пользу объединения высказался и премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну, но с той же оговоркой. «Как гражданин, я бы проголосовал за объединение с Румынией. Но как премьер-министр Молдовы, я обязан выполнить волю большинства граждан нашей страны, которые уже трижды проголосовали за то, что стратегическая цель Молдовы — интеграция в Европейский союз. Я сделаю все, что от меня потребуется, чтобы добиться этой цели», — заявил Мунтяну изданию Observatorul de Nord 15 января.

Две оппозиционные партии — Партия социалистов (ПСРМ) и Партия коммунистов (ПКРМ), у которых в национальном парламенте 17 и восемь мест из 101 соответственно, — обвинили Санду в «политическом предательстве» и «государственной измене». «Президент по Конституции является гарантом суверенитета и независимости страны. Майя Санду, напротив, использует должность главы государства как трибуну для продвижения унионистского проекта и внешнего диктата, подрывая основы молдавской государственности», — заявила ПСРМ, потребовав от Санду уйти в отставку, а от Генпрокуратуры и других компетентных органов — инициировать расследование по делу о госизмене.

Того же стали добиваться и коммунисты. «Под национальное предательство подводится даже так называемая идеологическая основа. Якобы такой маленькой стране, как Молдова, сложно противостоять такой «страшной угрозе», как Россия. А в составе Румынии, как внушает нам Санду, граждане Молдовы якобы будут надежно защищены», — говорится в заявлении ПКРМ.

На протяжении XIX века Молдавия входила в Российскую империю как Бессарабская губерния. После революции, в 1918 году, Бессарабия провозгласила независимость и объединилась с Румынией. Советский Союз, как и некоторые другие страны, суверенитет Румынии над этой территорией не признавал. В 1940 году она стала Молдавской ССР. Унионизм предполагает объединение Румынии и Молдавии за счет ликвидации последней как независимого государства.

Какую роль в молдавской политике играет румынский вопрос

Власти Румынии также выступают за унионизм. «Лично я хотел бы видеть объединение с Молдовой, но я полностью уважаю волю народа нашей соседней республики», — заявил в июле 2025 года в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Румынии Никушор Дан. Он напомнил, что в 2018 году румынский парламент единогласно принял декларацию по случаю 100-летия объединения Бессарабии и Румынии, в которой говорится, что Румыния и ее граждане будут приветствовать стремление граждан Молдавии к объединению.

Реагируя на январское заявление Санду, советник румынского президента, евродепутат Еуджен Томак сказал, что подход Бухареста остается неизменным: решение об объединении должно исходить от граждан Молдавии. «Любой добропорядочный румын, независимо от того, на какой стороне Прута (левый приток Дуная, который отделяет Румынию и Молдавию друг от друга. — РБК) он живет, рассматривает вопрос объединения двух государств как естественный процесс», — заявил он в интервью изданию CaleaEuropeană.ro, подчеркнув: главная цель Бухареста и Кишинева — «всячески поддерживать ускорение процесса европейской интеграции». По его утверждению, все партнеры — Евросоюз, НАТО, США — знают, что «и в Румынии, и в Молдове живет один и тот же народ».

Опросы общественного мнения в Молдавии показывают, что идея объединения с Румынией особой популярностью не пользуется. По данным молдавской исследовательской компании IMAS, опубликованным в декабре 2025 года, ее поддерживают 29% опрошенных, тогда как против выступают 54%; остальные либо не определились, либо отказались отвечать. Вступление же республики в Евросоюз поддерживают 48% при 34% противников. В этом контексте и молдавские, и румынские власти делают упор в первую очередь на евроинтеграцию. «Каждое политическое или административное решение, каждая встреча на высоком или техническом уровне должна сближать нас, пока мы не окажемся там, где нам место — в большой европейской семье», — заявил 15 января на встрече с иностранными дипломатами Дан, подчеркнув: Молдавия — важнейший приоритет румынской внешней политики (цитата по radiochisinau.md).

В 2024 году в Молдавии прошли президентские выборы и референдум по вопросу о закреплении в Конституции стремления страны в Евросоюз. С перевесом менее чем 1% на референдуме одержали верх сторонники евроинтеграции. На выборах победила Майя Санду — во втором туре она набрала 55,33% голосов, причем перевес обеспечила молдавская диаспора, проживающая за рубежом.

На парламентских выборах 2025 года победила президентская партия «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate — PAS), получившая 55 мест из 101. В центре ее программы — вступление Молдавии в Евросоюз: партия обещает, что к 2028 году страна станет полноправным членом ЕС, и позиционирует себя как единственную силу, которая может это обеспечить. Молдавия — парламентская республика. Большинство парламентских мандатов у PAS означает, что Санду может беспрепятственно проводить свою политику.

Насколько вероятно объединение Молдавии и Румынии

Есть две версии, почему власти Молдавии заговорили сейчас про объединение с Румынией, сказал РБК молдавский политический комментатор Корнелиу Чуря. Если отбросить предположение, что Санду спонтанно ответила на вопрос ведущих подкаста, то остается следующая: в Кишиневе опасаются, что Молдавию не примут в Евросоюз, и готовят «запасной аэродром» в виде сближения с Румынией. «Непонятно, как на это посмотрит Евросоюз, да и в самой Молдове большинство людей против такого сценария. При таких исходных данных резко идти по этому пути очень опасно. Власти это понимают, но тем не менее пытаются удержать эту тему в пространстве, намекая на то, что у них есть запасные варианты», — поясняет эксперт.

По наблюдению Чури, румынский фактор стал частью повседневной жизни в Молдавии: в республике выдаются румынские паспорта, работают программы по обучению в румынских университетах. Эксперт также напоминает, что между странами до сих пор не подписан договор о государственной границе — вместо него действует режим совместного пограничного контроля на отдельных КПП. «Румыния делает вид, что не стремится к объединению с Молдовой, однако продвигает это окольными путями. Молдова отвечает на это непонятной взаимностью. Ее дипломатическая задача — сохранить с Румынией хорошие отношения. И в этом смысле заверения в дружбе и в несбыточных желаниях об унире (объединении. — РБК) полезны», — резюмировал эксперт.

Европейская перспектива Молдавии на сегодня выглядит сомнительно, считает заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины ИМЭМО РАН Елена Кузьмина; Евросоюз все чаще обращает внимание, что для вступления республике надо урегулировать существующие у нее конфликты, в первую очередь в Приднестровье. «В этом контексте объединение с Румынией для молдавских властей выглядит как сильная альтернатива. У Майи Санду есть большинство в парламенте и, следовательно, политический ресурс для того, чтобы двигаться в сторону объединения, — сказала РБК эксперт. — Однако у этого есть множество препятствий — тот же приднестровский вопрос, Гагаузская автономия, которая унионистский сценарий категорически отвергает, и отношение к такому сценарию большинства молдавских граждан».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Молдавия Румыния Майя Санду объединение ЕС
Майя Санду фото
Майя Санду
политик, президент Молдавии
24 мая 1972 года
Материалы по теме
МИД настоятельно рекомендовал россиянам не ездить в Молдавию
Политика
Президент Молдавии предоставила гражданство восьми россиянам
Общество
Власти Молдавии изымут у ЛУКОЙЛа топливный терминал в аэропорту Кишинева
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 17:49
Датский генерал опроверг слова Трампа о российских кораблях у Гренландии Политика, 20:53
Защитник сборной Англии Марк Гехи перешел в «Манчестер Сити» Спорт, 20:49
Стали известны место и дата похорон модельера Валентино Гаравани Общество, 20:45
Трамп ответил на вопрос о применении силы в Гренландии Политика, 20:41
На ЗАЭС возобновили подачу электроэнергии по линии «Ферросплавная-1» Общество, 20:36
Президент Болгарии решил уйти в отставку Политика, 20:32
Россиян допустили на юниорские турниры по бейсболу и софтболу Спорт, 20:31
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Глава ЦИК Украины заявил об огромных трудностях при организации выборов Политика, 20:31
FIS допустила на международные старты еще трех российских спортсменов Спорт, 20:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:10
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Что известно о «Совете мира» Трампа и кого в него пригласили Политика, 19:57
Умер основатель дома моды Valentino Общество, 19:54
Профсоюз предупредил об износе железной дороги до аварии под Кордовой Общество, 19:45