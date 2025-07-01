Bild узнал, что ФРГ придется искать €1 млрд помощи Киеву не из бюджета

Минобороны Германии запланировало передать Украине около €9,2 млрд, однако правительство одобрило только €8,3 млрд. Таким образом, ведомству придется искать почти €1 млрд на помощь вне бюджета, пишет Bild.

Германии придется искать почти €1 млрд не из бюджета, чтобы направить на помощь Киеву, сообщает Bild.

Как отмечает издание, министр обороны Германии Борис Писториус во время недавнего визита в Киев обещал выделить Украине и еще нескольким государствам около €9 млрд в текущем году в качестве помощи. Почти вся эта сумма должна была быть передана Украине.

Затем Минобороны Германии повысило сумму до €9,2 млрд. Однако правительство канцлера Фридриха Мерца выделило €8,3 млрд из бюджета на эти цели.

Министерство обороны Германии опровергло ошибку в расчетах относительно недостающих €900 млн.

«Немецкое правительство поддержит Украину в этом году, как и было обещано, примерно €9 млрд в 2025 году. Министр финансов Клингбайль и министр обороны Писториус договорились об этом во время переговоров по бюджету. Так и остается. Тот факт, что сумма поддержки Украины в предложении кабинета министров составляет не €9 млрд, а €8,3 млрд, ничего не меняет», — отметили в ведомстве.

В министерстве Bild сообщили, что «софинансирование доходов и выплат из EPF (European Peace Facility)» в конечном итоге принесет Украине «около €9 млрд».

Это значит, что министерство обороны Германии должно будет собрать еще €900 млн вне федерального бюджета, отмечает Bild.

Москва осуждает иностранную военную помощь Киеву. Президент Владимир Путин говорил, что прекращение поставок и предоставления Украине разведывательной информации должно стать «ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем».