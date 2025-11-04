Handelsblatt: Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Текущая версия бюджетного законопроекта предусматривает выделение €8,5 млрд в 2026 году, но правительство Германии собралось увеличить эту сумму еще на €3 млрд. По сведениям Handelsblatt, деньги могут пойти на дроны и артиллерию

Борис Писториус и Ларс Клингбайль (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Кабинет министров Германии намерен увеличить финансовую помощь Украине на €3 млрд в 2026 году, передает Handelsblatt со ссылкой на источники в немецком правительстве. Об этом также сообщает Reuters.

По сведениям источников Handelsblatt, министр финансов Ларс Клингбайль совместно с главой Минобороны Борисом Писториусом предложат выделить дополнительные средства на поддержку Украины, когда парламент будет рассматривать законопроект о бюджете на 2026 год.

Эти деньги должны пойти на закупки артиллерии, беспилотников и бронетехники, а также на замену двух ЗРК Patriot. Источник Reuters в правительстве сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал выделение дополнительных средств на эти цели в предложенном объеме.

В предыдущей версии законопроекта о бюджете на 2026 год для Украины было выделено €8,5 млрд. Бундестаг должен окончательно утвердить документ на следующей неделе.

Германия является крупнейшим в Европе донором военной помощи Украине, отмечает Reuters: по данным агентства, с начала российской военной операции в 2022 году Берлин выделил Киеву около €40 млрд.

В 2025 году Германия планировала передать Киеву около €9 млрд в качестве помощи.

Журнал The Economist ранее сообщал, что к концу текущего года оборонные расходы Украины с момента начала конфликта, отраженные в бюджете, с учетом поставок западного вооружения и военных грантов достигнут около $360 млрд. Только в 2025-м расходы на ведение боевых действий составят $100–110 млрд — это рекордная сумма, равная половине ВВП страны.

Также издание подсчитало, что для ведения боевых действий в течение следующих четырех лет (2026–2029 годы) Украине потребуется еще около $389 млрд как в виде прямого финансирования, так и в форме поставок вооружений. Такая сумма даст ей возможность вооружать армию и поддерживать свою экономику, утверждал The Economist.

Россия осуждает любую помощь Киеву, как военную, так и финансовую. Продолжая финансовую поддержку, западные страны лишь ухудшают положение Украины и исход конфликта для нее, говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.