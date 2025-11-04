Германия собралась увеличить финансовую помощь Украине
Кабинет министров Германии намерен увеличить финансовую помощь Украине на €3 млрд в 2026 году, передает Handelsblatt со ссылкой на источники в немецком правительстве. Об этом также сообщает Reuters.
По сведениям источников Handelsblatt, министр финансов Ларс Клингбайль совместно с главой Минобороны Борисом Писториусом предложат выделить дополнительные средства на поддержку Украины, когда парламент будет рассматривать законопроект о бюджете на 2026 год.
Эти деньги должны пойти на закупки артиллерии, беспилотников и бронетехники, а также на замену двух ЗРК Patriot. Источник Reuters в правительстве сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал выделение дополнительных средств на эти цели в предложенном объеме.
В предыдущей версии законопроекта о бюджете на 2026 год для Украины было выделено €8,5 млрд. Бундестаг должен окончательно утвердить документ на следующей неделе.
Германия является крупнейшим в Европе донором военной помощи Украине, отмечает Reuters: по данным агентства, с начала российской военной операции в 2022 году Берлин выделил Киеву около €40 млрд.
В 2025 году Германия планировала передать Киеву около €9 млрд в качестве помощи.
Журнал The Economist ранее сообщал, что к концу текущего года оборонные расходы Украины с момента начала конфликта, отраженные в бюджете, с учетом поставок западного вооружения и военных грантов достигнут около $360 млрд. Только в 2025-м расходы на ведение боевых действий составят $100–110 млрд — это рекордная сумма, равная половине ВВП страны.
Также издание подсчитало, что для ведения боевых действий в течение следующих четырех лет (2026–2029 годы) Украине потребуется еще около $389 млрд как в виде прямого финансирования, так и в форме поставок вооружений. Такая сумма даст ей возможность вооружать армию и поддерживать свою экономику, утверждал The Economist.
Россия осуждает любую помощь Киеву, как военную, так и финансовую. Продолжая финансовую поддержку, западные страны лишь ухудшают положение Украины и исход конфликта для нее, говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы