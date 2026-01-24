Шрёдер призвал Германию возобновить энергосотрудничество с Россией
Германии необходимо наладить партнерство с Россией в сфере энергетических ресурсов, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, передает Berliner Zeitung.
Шрёдер подчеркнул, что по-прежнему считает правильным курс на обеспечение Германии дешевой энергией из России, который он продвигал в годы своего канцлерства. Он отметил, что использование немецких технологий при добыче и доставке российского газа сделает этот процесс экологичным. «Клеветать на это просто бессмысленно. Наоборот, нам нужны такие формы сотрудничества с Россией», — сказал экс-канцлер Германии.
Политик также выступил против образа России «как вечного врага». «Россия, это не страна варваров, а страна с великой культурой и разнообразными историческими связями с Германией», — подчеркнул Шрёдер.
В мае 2025 года Шрёдер заявил, что его позиция по поводу российского газопровода «Северный поток-2» «была и остается позитивной». Он считает, что выработка электроэнергии из газа — лучшее решение для Германии, так как использование возобновляемых источников ненадежно из-за зависимости от погодных условий. Он добавил, что трубопроводные поставки экологичнее, чем танкерные перевозки сжиженного природного газа.
