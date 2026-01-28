Рубио заявил, что Ленин не признал бы систему власти на Кубе

Марко Рубио (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Госсекретарь США Марко Рубио во время выступления на слушаниях в комитете сената по международным отношениям раскритиковал политико-экономическую модель Кубы, заявив, что она утратила идеологическую связь даже с основоположниками коммунизма.

По словам Рубио, ситуация на Кубе выходит за рамки марксистской или коммунистической идеологий. В происходящем он обвинил кубинское правительство. «В стране нет функциональной экономики. Можете называть эту систему марксизмом или коммунизмом, но даже Ленин не признал бы эту версию», — сказал госсекретарь США (цитата по Diario de Cuba).

Он указал на проблемы в сельских районах Кубы, которые, по его мнению, были вызваны не США, а неспособностью властей управлять экономикой. «Как так получилось, что эмбарго заставило Кубу, крупнейшего производителя сахара в мире, импортировать сахар?» — задался вопросом Рубио.

Отвечая на вопрос о том, ожидают ли США «смены режима» на Кубе, Рубио сказал: «Конечно, мы хотим увидеть смену режима».

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что администрация Дональда Трампа ищет в правительстве Кубы тех, кто помог бы США сменить власть в стране к концу 2026 года. Публично Трамп называл Кубу «государством, очень близким к краху». Он отмечал, что у республики нет «никаких доходов», так как деньги туда шли только из Венесуэлы, президента которой Николаса Мадуро США захватили и вывезли в США. Кубинский президент Мигель Диас-Канель в ответ заявил, что США нападают на Кубу уже 66 лет, при этом она никому не угрожает.