0

Рубио заявил, что Ленин не признал бы систему власти на Кубе

Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Госсекретарь США Марко Рубио во время выступления на слушаниях в комитете сената по международным отношениям раскритиковал политико-экономическую модель Кубы, заявив, что она утратила идеологическую связь даже с основоположниками коммунизма.

По словам Рубио, ситуация на Кубе выходит за рамки марксистской или коммунистической идеологий. В происходящем он обвинил кубинское правительство. «В стране нет функциональной экономики. Можете называть эту систему марксизмом или коммунизмом, но даже Ленин не признал бы эту версию», — сказал госсекретарь США (цитата по Diario de Cuba).

Он указал на проблемы в сельских районах Кубы, которые, по его мнению, были вызваны не США, а неспособностью властей управлять экономикой. «Как так получилось, что эмбарго заставило Кубу, крупнейшего производителя сахара в мире, импортировать сахар?» — задался вопросом Рубио.

Отвечая на вопрос о том, ожидают ли США «смены режима» на Кубе, Рубио сказал: «Конечно, мы хотим увидеть смену режима».

WSJ узнала, что США хотят сменить власть на Кубе и ищут для этого людей
Политика
Фото:Norlys Perez / Reuters

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что администрация Дональда Трампа ищет в правительстве Кубы тех, кто помог бы США сменить власть в стране к концу 2026 года. Публично Трамп называл Кубу «государством, очень близким к краху». Он отмечал, что у республики нет «никаких доходов», так как деньги туда шли только из Венесуэлы, президента которой Николаса Мадуро США захватили и вывезли в США. Кубинский президент Мигель Диас-Канель в ответ заявил, что США нападают на Кубу уже 66 лет, при этом она никому не угрожает.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Карева
Марко Рубио Куба США Владимир Ленин
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
