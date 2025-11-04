 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

FP увидела в давлении США на Мадуро попытку сменить режим на Кубе

FP: США через свержение Мадуро и перебои нефти хотят сменить власть на Кубе
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Если США свергнут Мадуро, новый лидер может остановить поставки нефти на Кубу, что станет ударом для экономики острова и облегчит смену его правительства, уверены эксперты FP. Трамп отвергал подозрения в планах интервенции
Николас&nbsp;Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

США давлением на Венесуэлу стремятся свергнуть ее президента Николаса Мадуро, после чего, перекрыв поставки венесуэльской нефти на Кубу, добиться краха правительства и в этой стране. Об этом в статье для Foreign Policy пишут Питер Корнблу, директор проекта документации Кубы в Архиве национальной безопасности США, и Уильям ЛеоГранде, профессор госуправления Американского университета.

Если Вашингтону удастся сместить Мадуро, новый лидер Венесуэлы, скорее всего, прекратит поставки нефти в Гавану, предполагают авторы. Это станет дополнительным ударом по экономике Кубы. Успех США в Венесуэле также может ослабить обороноспособность Кубы, если США решатся на интервенцию и в эту страну.

Трамп счел, что дни Мадуро на посту президента Венесуэлы «сочтены»
Политика

Хотя Венесуэла — ближайший союзник Кубы в Латинской Америке и важнейший источник дешевой нефти для нее, Гавана не смогла бы совместно с ней противостоять вторжению США, и кубинские дипломаты не раз публично и в частном порядке говорили об этом, пишет FP.

Венесуэла более 25 лет была союзником и покровителем Кубы, хотя ее влияние при Мадуро постепенно снижалось. Тем не менее подобные отношения — одна из причин, почему возможное вторжение США в Венесуэлу может иметь для Кубы серьезные последствия.

В Венесуэле по-прежнему работают тысячи медиков с Кубы, а также неизвестное число военных и разведывательных советников. Если США ударят по правительственным объектам Венесуэлы, в особенности военным, жизни кубинцев окажутся под угрозой. Тем не менее Куба мало что может сделать, кроме как протестовать и наращивать собственную боеготовность, утверждает издание.

Эту стратегию Джон Болтон, бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности (2018–2019) во время его первого президентского срока пытался реализовать еще в 2019 году. Однако теперь, сказано в статье, госсекретарь США и советник президента по национальной безопасности Марко Рубио хочет предпринять вторую попытку.

Напряженность в Карибском регионе резко возросла этой осенью после серии ракетных ударов США, нанесенных по судам, которые, по утверждению Белого дома, используются венесуэльскими и колумбийскими наркокартелями для контрабанды запрещенных веществ. С начала сентября было проведено по меньшей мере 13 подобных операций в международных водах Карибского моря и восточной части Тихого океана, в результате погибли не менее 60 человек. Американский президент объяснил действия военных «войной» с преступными группировками.

США в последние месяцы нарастили численность группировки, дислоцированной в Карибском бассейне у берегов Венесуэлы, до 16 тыс. человек, писала The Washington Post. Она включает восемь военных кораблей и атомную подлодку, авианосец Gerald R. Ford и самолеты.

В конце октября The Wall Street Journal писала, что США собираются нанести удары по военным целям в Венесуэле. По данным газеты, администрация Трампа определила военные объекты, аэропорты и порты в Венесуэле, которые могут быть связаны с наркотрафиком. Miami Herald и The New York Post затем сообщили, что Белый дом одобрил проведение операции.

Сам Трамп заявил, что пока не принял решения, а Рубио назвал «фейком» публикацию Miami Herald. В то же время The New York Times назвала именно главу Госдепартамента наиболее ярым сторонником военной интервенции, окончательной целью которой является свержение венесуэльского президента Николаса Мадуро. В интервью CBS News глава Белого дома согласился с тем, что дни Мадуро у власти «сочтены», но усомнился в возможности войны с Венесуэлой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя конфликт США с Венесуэлой, заявил: Москва хочет, чтобы «все оставалось в мирном русле и чтобы в регионе не возникало каких-то новых конфликтных ситуаций».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Куба Венесуэла Николас Мадуро США Марко Рубио
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Материалы по теме
Трамп счел, что дни Мадуро на посту президента Венесуэлы «сочтены»
Политика
Трамп отчитал журналистку, пошутив про «секретные планы» против Венесуэлы
Политика
Reuters заметил признаки военного плацдарма США вблизи Венесуэлы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
«Саддаму, с наилучшими пожеланиями». Самые яркие высказывания Дика Чейни Политика, 16:55
Российских ватерполистов допустили на международные старты c 2026 года Спорт, 16:51
Стала известна причина смерти бывшего вице-президента США Чейни Общество, 16:44
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Последствия тайфуна на Филиппинах, который унес жизни 26 человек. Видео Общество, 16:34
В Москве и области объявили «желтый» уровень опасности из-за тумана Город, 16:28
Вучич заявил, что в Белграде три дня ищут двух приезжих снайперов Общество, 16:20
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Аутсайдер КХЛ проиграл восьмой матч подряд Спорт, 16:14
Handelsblatt узнала о приверженности ФРГ отказу от поставок Taurus Киеву Политика, 16:08
Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари Спорт, 16:05
Норвегия модернизирует систему наблюдения на границе с Россией Политика, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Стали известны дата и место прощания с режиссером Геральдом Бежановым Общество, 15:55