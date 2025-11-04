FP увидела в давлении США на Мадуро попытку сменить режим на Кубе

Если США свергнут Мадуро, новый лидер может остановить поставки нефти на Кубу, что станет ударом для экономики острова и облегчит смену его правительства, уверены эксперты FP. Трамп отвергал подозрения в планах интервенции

Николас Мадуро (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

США давлением на Венесуэлу стремятся свергнуть ее президента Николаса Мадуро, после чего, перекрыв поставки венесуэльской нефти на Кубу, добиться краха правительства и в этой стране. Об этом в статье для Foreign Policy пишут Питер Корнблу, директор проекта документации Кубы в Архиве национальной безопасности США, и Уильям ЛеоГранде, профессор госуправления Американского университета.

Если Вашингтону удастся сместить Мадуро, новый лидер Венесуэлы, скорее всего, прекратит поставки нефти в Гавану, предполагают авторы. Это станет дополнительным ударом по экономике Кубы. Успех США в Венесуэле также может ослабить обороноспособность Кубы, если США решатся на интервенцию и в эту страну.

Хотя Венесуэла — ближайший союзник Кубы в Латинской Америке и важнейший источник дешевой нефти для нее, Гавана не смогла бы совместно с ней противостоять вторжению США, и кубинские дипломаты не раз публично и в частном порядке говорили об этом, пишет FP.

Венесуэла более 25 лет была союзником и покровителем Кубы, хотя ее влияние при Мадуро постепенно снижалось. Тем не менее подобные отношения — одна из причин, почему возможное вторжение США в Венесуэлу может иметь для Кубы серьезные последствия.

В Венесуэле по-прежнему работают тысячи медиков с Кубы, а также неизвестное число военных и разведывательных советников. Если США ударят по правительственным объектам Венесуэлы, в особенности военным, жизни кубинцев окажутся под угрозой. Тем не менее Куба мало что может сделать, кроме как протестовать и наращивать собственную боеготовность, утверждает издание.

Эту стратегию Джон Болтон, бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности (2018–2019) во время его первого президентского срока пытался реализовать еще в 2019 году. Однако теперь, сказано в статье, госсекретарь США и советник президента по национальной безопасности Марко Рубио хочет предпринять вторую попытку.

Напряженность в Карибском регионе резко возросла этой осенью после серии ракетных ударов США, нанесенных по судам, которые, по утверждению Белого дома, используются венесуэльскими и колумбийскими наркокартелями для контрабанды запрещенных веществ. С начала сентября было проведено по меньшей мере 13 подобных операций в международных водах Карибского моря и восточной части Тихого океана, в результате погибли не менее 60 человек. Американский президент объяснил действия военных «войной» с преступными группировками. США в последние месяцы нарастили численность группировки, дислоцированной в Карибском бассейне у берегов Венесуэлы, до 16 тыс. человек, писала The Washington Post. Она включает восемь военных кораблей и атомную подлодку, авианосец Gerald R. Ford и самолеты.

В конце октября The Wall Street Journal писала, что США собираются нанести удары по военным целям в Венесуэле. По данным газеты, администрация Трампа определила военные объекты, аэропорты и порты в Венесуэле, которые могут быть связаны с наркотрафиком. Miami Herald и The New York Post затем сообщили, что Белый дом одобрил проведение операции.

Сам Трамп заявил, что пока не принял решения, а Рубио назвал «фейком» публикацию Miami Herald. В то же время The New York Times назвала именно главу Госдепартамента наиболее ярым сторонником военной интервенции, окончательной целью которой является свержение венесуэльского президента Николаса Мадуро. В интервью CBS News глава Белого дома согласился с тем, что дни Мадуро у власти «сочтены», но усомнился в возможности войны с Венесуэлой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя конфликт США с Венесуэлой, заявил: Москва хочет, чтобы «все оставалось в мирном русле и чтобы в регионе не возникало каких-то новых конфликтных ситуаций».