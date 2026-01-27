Москвичей призвали пересесть на автобусы, которые в снегопад едут быстрее
Утром во вторник, 27 января, в связи с сильным снегопадом средняя скорость движения автомобилей в Москве составила 25 км/ч. В то же время средняя скорость движения автобусов оказалась выше — 30 км/ч, потому что они ездят по специально выделенным для них полосам.
Такие данные привел департамент транспорта Москвы.
«Совет дня: выбирайте городской транспорт. Это сегодня выгоднее по времени», — говорится в сообщении пресс-службы департамента.
Для поездок в аэропорты Шереметьево и Домодедово дептранс рекомендовал воспользоваться поездами «Аэроэкспресс».
Также ведомство попросило службы заказа такси не повышать цены на поездки. По данным дептранса, в отдельных точках Москвы стоимость поездок завышена. Связано это с небольшим количеством автомобилей на линиях.
Ранее МЧС предупредило жителей Москвы и области о сильном снегопаде. По данным синоптиков, причиной резкого изменения погоды стало отступление на восток сибирского антициклона.
Из-за снегопада аэропорт Шереметьево утром временно приостановил прием воздушных судов. Прокуратура начала проверку в связи с задержками рейсов. Позднее авиагавань сняла ограничения.
