Общество⁠,
0

Москвичей призвали пересесть на автобусы, которые в снегопад едут быстрее

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Утром во вторник, 27 января, в связи с сильным снегопадом средняя скорость движения автомобилей в Москве составила 25 км/ч. В то же время средняя скорость движения автобусов оказалась выше — 30 км/ч, потому что они ездят по специально выделенным для них полосам.

Такие данные привел департамент транспорта Москвы.

«Совет дня: выбирайте городской транспорт. Это сегодня выгоднее по времени», — говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Для поездок в аэропорты Шереметьево и Домодедово дептранс рекомендовал воспользоваться поездами «Аэроэкспресс».

Вильфанд объяснил причины сильного и продолжительного снегопада в Москве
Общество
Фото:Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press

Также ведомство попросило службы заказа такси не повышать цены на поездки. По данным дептранса, в отдельных точках Москвы стоимость поездок завышена. Связано это с небольшим количеством автомобилей на линиях.

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы и области о сильном снегопаде. По данным синоптиков, причиной резкого изменения погоды стало отступление на восток сибирского антициклона.

Из-за снегопада аэропорт Шереметьево утром временно приостановил прием воздушных судов. Прокуратура начала проверку в связи с задержками рейсов. Позднее авиагавань сняла ограничения.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

