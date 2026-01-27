 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Вильфанд объяснил причины сильного и продолжительного снегопада в Москве

Сильный и продолжительный снегопад ожидается сегодня, 27 января, в Московском регионе из-за большой разницы между двумя воздушными массами, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Снег такой сильный выпадает нечасто, потому что в основном зимой преобладают процессы переноса воздушных масс вдоль подстилающей поверхности. А сейчас будет проходить хорошо выраженный фронтальный раздел. А фронтальный раздел — это же не вертикаль, фронт под большим наклоном к Земле расположен. И вот вдоль клина теплого фронта постоянно перемещаются воздушные массы», — пояснил синоптик.

У поверхности Земли воздух более теплый, а затем, перемещаясь по клину теплого фронта в более высокие слои, воздушные массы становятся холоднее, происходит конденсация водяных паров — летом они превращаются в капли дождя, но зимой в снег. Перемещаться такой фронт будет медленно, установится постоянная подпитка влажности от поверхности планеты, снег будет выпадать постоянно.

«Почему это такой хорошо выраженный фронтальный раздел? Да потому что, если сегодня ночью температура была в Москве около минус 20 градусов, было даже до минус 25–26, а будет всего-навсего минус 10–12, до 15 градусов. Это значит, что между теплой воздушной массой, которая приходит, и воздушной массой, которая сейчас находится над Москвой, большая разница», — объяснил синоптик.

Причиной сильного и затяжного снегопада стало столкновение двух разных по температуре воздушных масс. Чем сильнее этот контраст, тем активнее воздух уходит вверх вдоль фронтальной линии.

Вильфанд не согласился с теми, кто называет январь этого года самым холодным за последнее время. «Были, конечно, и более холодные месяцы, например январь 2006-го, 2024-го. Конечно, температура в этом январе ниже нормы, но нормы меняются, и еще пять лет назад такие показатели примерно соответствовали бы норме», — пояснил синоптик, но признал, что первый месяц года намного холоднее, чем в 2025-м.

Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном снегопаде. Непогода будет длится три дня — до 28 января. По данным синоптиков, причиной резкого изменения погоды стало отступление на восток сибирского антициклона.

До конца недели в столице сохранятся январские холода. Дневные температуры останутся в пределах от минус 7–9 градусов, а ночью столбики термометров не поднимутся выше минус 9. Вероятность снегопадов останется высокой, но интенсивность будет умеренной.

