В Гидрометцентре рассказали о трехдневном снегопаде в Москве

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Вечером 26 января в Москве и Московской области начнется сильный снегопад, который может продлиться двое суток. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Порывы ветра предстоящей ночью могут достичь 15 м/с. Он будет южным. Температура воздуха снизится до минус 10–12 градусов в ночь на 27 января, а в области — до минус 15 градусов. Днем 27 января в столице ожидается до минус 6 градусов, а в Московской области — до минус 9 градусов. Снег продолжится вплоть до четверга, 29 января, следует из прогноза.

Причиной такого изменения погоды станет отступление на восток сибирского антициклона. С запада и юго-запада начнут поступать теплые воздушные массы. Атмосферное давление будет снижаться, а температура воздуха начнет расти.

Ночь на 26 января в столице стала самой холодной с начала зимы. По данным метеостанции на ВДНХ минимальная температура составила минус 18,5 градуса. Чуть выше температура воздуха была 24 января, который считался прежним лидером. Тогда же в селе Михайловское и Новой Москве температура падала до минус 27,6 градуса.