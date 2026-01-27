 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Прокуратура начала проверку из-за задержек рейсов в аэропорту Шереметьево

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержками авиарейсов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

Аэропорт Шереметьево остановил прием самолетов из-за снегопада
Общество
Фото:Антон Белицкий / ТАСС

27 января аэропорт приостановил прием воздушных судов из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничения действуют с 9:00 до 12:00 мск.

В то же время пресс-служба аэропорта Внуково сообщила о штатной работе на фоне снегопада.

«Возможно незначительное увеличение времени вылета», — предупредили там.

В аэропорту Домодедово также заявили о штатной работе, отметив, что возможны задержки до получаса из-за расчистки полосы.

Москвичей попросили отказаться от личного транспорта на фоне снегопада
Общество
Фото:Комсомольская правда / Global Look Press

Ранее МЧС предупредило о сильном снегопаде в Москве.

«В период с ноля часов 27 января до 12 часов 29 января в Москве ожидаются продолжительный, сильный, местами очень сильный снег, метель, снежные заносы, гололедица», — говорилось в сообщении.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Москва Шереметьево прокуратура проверка задержки рейсов московский аэропорт
