Прокуратура начала проверку из-за задержек рейсов в аэропорту Шереметьево
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержками авиарейсов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.
27 января аэропорт приостановил прием воздушных судов из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничения действуют с 9:00 до 12:00 мск.
В то же время пресс-служба аэропорта Внуково сообщила о штатной работе на фоне снегопада.
«Возможно незначительное увеличение времени вылета», — предупредили там.
В аэропорту Домодедово также заявили о штатной работе, отметив, что возможны задержки до получаса из-за расчистки полосы.
Ранее МЧС предупредило о сильном снегопаде в Москве.
«В период с ноля часов 27 января до 12 часов 29 января в Москве ожидаются продолжительный, сильный, местами очень сильный снег, метель, снежные заносы, гололедица», — говорилось в сообщении.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE
Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией
Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО
FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины
США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE
Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей