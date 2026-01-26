 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

МЧС Подмосковья выпустило экстренное предупреждение о снегопаде

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

МЧС России по Московской области предупредило о сильных снегопадах, которые прогнозируются 27–28 января. Об этом сообщается на сайте министерства.

Жителям Подмосковья обещают сильный снег, гололед и снежные заносы на дорогах. Ночью 27 января местами пройдет метель. Водителей призвали воздержаться от поездок, а пешеходов — ходить по снежной кромке и быть осторожными.

Москвичам спрогнозировали небольшое потепление и снегопад
Общество
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

О трехдневном сильном снегопаде в Москве и Московской области также сообщал Гидрометцентр России. Метель начнется вечером 26 января. Тогда же порывы ветра местами будут достигать 15 м/с.

Температура воздуха в Москве ожидается минус 10–12 градусов в ночь на 27 января, а в Подмосковье — до минус 15 градусов. Днем 27 января в столице ожидается до минус 6 градусов, а в Московской области — до минус 9 градусов. Снегопад будет длиться вплоть до 29 января.

Причиной такого изменения погоды станет отступление на восток сибирского антициклона. С запада и юго-запада начнут поступать теплые воздушные массы. Атмосферное давление будет снижаться, а температура воздуха начнет расти.

