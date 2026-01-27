Дептранс попросил такси в Москве не повышать цены из-за снегопада
Столичный дептранс обратился к службам заказа такси с просьбой о постоянном мониторинге стоимости поездок и принятии мер для предотвращения необоснованного роста цен на фоне снегопадов в Москве. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В отдельных районах Москвы зафиксированы повышенные коэффициенты в сервисах такси. Это связано с тем, что на линии оказалось меньше автомобилей, чем требуется для выполнения всех заказов.
При этом в основных точках спроса рост цен не наблюдается.
«По состоянию на 10:00 на линию вышло практически столько же автомобилей такси, сколько в это же время неделю назад при нормальных погодных условиях», — отметили в дептрансе.
Об ухудшении погодных условий ранее сообщило МЧС.
«В период с 00 часов 27 января до 12 часов 29 января в Москве ожидаются продолжительный сильный, местами очень сильный снег, метель, снежные заносы, гололедица», — говорилось в сообщении.
Из-за снегопада жителей Москвы попросили отказаться от использования личного транспорта. Дептранс отметил, что поездка на машине займет на 40–50 минут больше времени, чем обычно.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE
Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией
Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО
FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины
США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE
Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей