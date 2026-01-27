Дептранс попросил такси в Москве не повышать цены из-за снегопада

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Столичный дептранс обратился к службам заказа такси с просьбой о постоянном мониторинге стоимости поездок и принятии мер для предотвращения необоснованного роста цен на фоне снегопадов в Москве. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В отдельных районах Москвы зафиксированы повышенные коэффициенты в сервисах такси. Это связано с тем, что на линии оказалось меньше автомобилей, чем требуется для выполнения всех заказов.

При этом в основных точках спроса рост цен не наблюдается.

«По состоянию на 10:00 на линию вышло практически столько же автомобилей такси, сколько в это же время неделю назад при нормальных погодных условиях», — отметили в дептрансе.

Об ухудшении погодных условий ранее сообщило МЧС.

«В период с 00 часов 27 января до 12 часов 29 января в Москве ожидаются продолжительный сильный, местами очень сильный снег, метель, снежные заносы, гололедица», — говорилось в сообщении.

Из-за снегопада жителей Москвы попросили отказаться от использования личного транспорта. Дептранс отметил, что поездка на машине займет на 40–50 минут больше времени, чем обычно.