Аэропорт Шереметьево остановил прием самолетов из-за снегопада
Аэропорт Шереметьево временно приостановил прием воздушных судов из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает его пресс-служба.
Ограничения действуют с 9:00 до 12:00 мск.
«Авиакомпании корректируют расписание полетов. Узнать актуальную информацию о статусе рейсов пассажиры могут в контакт-центрах и по каналам коммуникации авиакомпаний и аэропорта», — сказано в сообщении.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку в связи с задержками рейсов в Шереметьево.
Пресс-служба Внуково сообщила о штатной работе аэропорта на фоне снегопада: «Обстановка в терминале спокойная: скопления пассажиров и очередей нет». Проводится обработка перрона, взлетно-посадочной полосы и стоянок воздушных судов противогололедными реагентами, а также противооблединительная подготовка самих самолетов для обеспечения безопасности полетов. «Возможно незначительное увеличение времени вылета», — предупредили там.
В аэропорту Домодедово также заявили о штатной работе на фоне снегопада. Пресс-служба сообщила «РИА Новости», что возможны задержки до получаса из-за расчистки полосы.
Гидрометцентр предупредил о сильном снегопаде в Москве. Ожидается, что он начнется 27 января и продлится до 29 января. Дневная температура в столице составит до минус 6, по области до минус 9 градусов. Причиной изменений станут отступление сибирского антициклона и приток теплых воздушных масс с запада и юго-запада, что приведет к снижению атмосферного давления и повышению температуры.
Департамент транспорта Москвы на фоне снегопада призвал жителей столицы воспользоваться метро и временно отказаться от поездок на автомобилях.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что сильный снегопад ожидается из-за большой разницы между двумя воздушными массами.
