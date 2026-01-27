Аэропорт Шереметьево остановил прием самолетов из-за снегопада

Прием рейсов в Шереметьево приостановили до полудня из-за снегопада, прокуратура проведет проверку. Аэропорты Внуково и Домодедово сообщили о штатной работе и возможных небольших задержках

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Аэропорт Шереметьево временно приостановил прием воздушных судов из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает его пресс-служба.

Ограничения действуют с 9:00 до 12:00 мск.

«Авиакомпании корректируют расписание полетов. Узнать актуальную информацию о статусе рейсов пассажиры могут в контакт-центрах и по каналам коммуникации авиакомпаний и аэропорта», — сказано в сообщении.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку в связи с задержками рейсов в Шереметьево.

Пресс-служба Внуково сообщила о штатной работе аэропорта на фоне снегопада: «Обстановка в терминале спокойная: скопления пассажиров и очередей нет». Проводится обработка перрона, взлетно-посадочной полосы и стоянок воздушных судов противогололедными реагентами, а также противооблединительная подготовка самих самолетов для обеспечения безопасности полетов. «Возможно незначительное увеличение времени вылета», — предупредили там.

В аэропорту Домодедово также заявили о штатной работе на фоне снегопада. Пресс-служба сообщила «РИА Новости», что возможны задержки до получаса из-за расчистки полосы.

Гидрометцентр предупредил о сильном снегопаде в Москве. Ожидается, что он начнется 27 января и продлится до 29 января. Дневная температура в столице составит до минус 6, по области до минус 9 градусов. Причиной изменений станут отступление сибирского антициклона и приток теплых воздушных масс с запада и юго-запада, что приведет к снижению атмосферного давления и повышению температуры.

Департамент транспорта Москвы на фоне снегопада призвал жителей столицы воспользоваться метро и временно отказаться от поездок на автомобилях.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что сильный снегопад ожидается из-за большой разницы между двумя воздушными массами.