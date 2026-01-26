 Перейти к основному контенту
Политика
0

В Кремле увидели новые горизонты в идее передать $1 млрд в «Совет мира»

Песков: взнос замороженных $1 млрд в «Совет мира» откроет новые горизонты
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Предложение передать в «Совет мира» $1 млрд из замороженных российских активов открывает новые перспективы для взаимодействия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Она [идея внести $1 млрд из замороженных российских активов], безусловно, открывает новые горизонты для взаимодействия. Посмотрим, пока реакции нет», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь главы государства также напомнил, что американский президент Дональд Трамп назвал это предложение «интересным».

Где заморожены активы России и на что Путин допустил передачу их части
Экономика

Дональд Трамп учредил «Совет мира» 16 января. Изначально организацию создали в рамках урегулирования конфликта в секторе Газа, но президент США допустил расширение ее функций. В Белом доме неофициально не исключали, что «Совет» может начать выполнять функции альтернативы ООН.

Членство в организации ограничивается тремя годами, однако при уплате взноса в размере $1 млрд оно становится бессрочным.

На совещании с постоянными членами Совбеза 21 января российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова направить в «Совет мира» $1 млрд из российских активов, которые были заморожены при администрации президента США Джо Байдена. Глава государства уточнил, что пока Россия не дала ответ на приглашение присоединиться к «Совету мира», и поручил МИДу изучить поступившие документы.

Возможность уплаты взноса за счет замороженных в США средств обсуждался на встрече Путина с американской делегации в Кремле 22 января. В Кремле уточнили, что этот вопрос также продолжат обсуждать на встрече двусторонней рабочей группы по экономическим делам, которая проходила параллельно с трехсторонними переговорами делегаций России, Украины и США 23–24 января.

Как уточнил замглавы администрации российского президента Максим Орешкин, для передачи средств в «Совет мира» Россия может выдать соответствующее распоряжение, которое исполнит американская сторона.

