В Кремле увидели новые горизонты в идее передать $1 млрд в «Совет мира»
Предложение передать в «Совет мира» $1 млрд из замороженных российских активов открывает новые перспективы для взаимодействия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Она [идея внести $1 млрд из замороженных российских активов], безусловно, открывает новые горизонты для взаимодействия. Посмотрим, пока реакции нет», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Пресс-секретарь главы государства также напомнил, что американский президент Дональд Трамп назвал это предложение «интересным».
Дональд Трамп учредил «Совет мира» 16 января. Изначально организацию создали в рамках урегулирования конфликта в секторе Газа, но президент США допустил расширение ее функций. В Белом доме неофициально не исключали, что «Совет» может начать выполнять функции альтернативы ООН.
Членство в организации ограничивается тремя годами, однако при уплате взноса в размере $1 млрд оно становится бессрочным.
На совещании с постоянными членами Совбеза 21 января российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова направить в «Совет мира» $1 млрд из российских активов, которые были заморожены при администрации президента США Джо Байдена. Глава государства уточнил, что пока Россия не дала ответ на приглашение присоединиться к «Совету мира», и поручил МИДу изучить поступившие документы.
Возможность уплаты взноса за счет замороженных в США средств обсуждался на встрече Путина с американской делегации в Кремле 22 января. В Кремле уточнили, что этот вопрос также продолжат обсуждать на встрече двусторонней рабочей группы по экономическим делам, которая проходила параллельно с трехсторонними переговорами делегаций России, Украины и США 23–24 января.
Как уточнил замглавы администрации российского президента Максим Орешкин, для передачи средств в «Совет мира» Россия может выдать соответствующее распоряжение, которое исполнит американская сторона.
