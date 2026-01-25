 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Орешкин раскрыл, как Россия может передать $1 млрд на «Совет мира» Трампа

Сюжет
Война санкций
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Максим Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия может передать $1 млрд из своих заблокированных активов в «Совет мира» президента США Дональда Трампа, выдав поручение, которое будет исполнено американской стороной. Об этом сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин в комментарии репортеру ВГТРК Павлу Зарубину. Видео опубликовано в телеграм-канале корреспондента.

«Миллиард принадлежит Российской Федерации. И мы дадим распоряжение о том, как мы считаем правильным его использовать. Если американские банки, которым сейчас запрещено исполнять поручения Российской Федерации, эти получения выполнят, то транзакция таким образом произойдет. Здесь все просто», — сказал замглавы администрации главы президента России.

Что известно о «Совете мира» Трампа и кого в него пригласили
Политика
Дональд Трамп

Инициативу о выделении $1 млрд из российских активов, заблокированных в США, выдвинул четырьмя днями ранее президент Владимир Путин. Он уточнил, что пока Россия не дала ответ на приглашение США присоединиться к «Совету мира». МИДу поручено изучить поступившие документы и проконсультироваться со стратегическими партнерами России. «Только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение», — сказал Путин.

Возможность уплаты взноса за счет замороженных в США средств обсуждался в том числе на встрече Путина с американской делегации в Кремле. В Кремле сообщили, что обсуждение вопроса продолжится на переговорах двусторонней рабочей группы по экономическим делам, руководителями которой стал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, в Абу-Даби. Эта встреча проходила параллельно с трехсторонними переговорами делегаций России, Украины и США, состоявшимися 23-24 января.

Президент России допускал, что оставшиеся замороженные средства могут пойти на восстановление пострадавших в ходе боев на Украине территорий после окончания конфликта. Трамп счел идею Путина интересной.

Материал дополняется.

Полина Мартынова Полина Мартынова
Совет мира Максим Орешкин
