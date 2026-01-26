Чибис заявил, что ключевые предприятия обеспечены электричеством

Андрей Чибис (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Все ключевые объекты Мурманской области, включая стратегические предприятия, обеспечены электричеством, заявил губернатор Андрей Чибис в эфире телеканала «Россия-24».

«80% домов нам удалось удержать, держим эту историю. Что касается экономики, естественно, все ключевые объекты — предприятия и ключевые объекты стратегического значения — обеспечены необходимым электроснабжением», — сказал Чибис (цитата по ТАСС).

Вечером 23 января в Мурманской области обрушились пять опор для ЛЭП, частично обесточены оказались Мурманск и Североморск. Причиной аварии назвали «образование гололеда и изморози». Возбуждено уголовное дело по статье «халатность». В регионе введен режим ЧС.

