Чибис заявил, что ключевые предприятия обеспечены электричеством
Все ключевые объекты Мурманской области, включая стратегические предприятия, обеспечены электричеством, заявил губернатор Андрей Чибис в эфире телеканала «Россия-24».
«80% домов нам удалось удержать, держим эту историю. Что касается экономики, естественно, все ключевые объекты — предприятия и ключевые объекты стратегического значения — обеспечены необходимым электроснабжением», — сказал Чибис (цитата по ТАСС).
Вечером 23 января в Мурманской области обрушились пять опор для ЛЭП, частично обесточены оказались Мурманск и Североморск. Причиной аварии назвали «образование гололеда и изморози». Возбуждено уголовное дело по статье «халатность». В регионе введен режим ЧС.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры
Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных
В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу
Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»
Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури
Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта