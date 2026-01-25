 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Мурманске после отключения света организовали выдачу продуктов

Фото: ilebedevmurmansk / Telegram
Фото: ilebedevmurmansk / Telegram

Жители Мурманска, оставшиеся без электроснабжения после обрушения пяти опор для ЛЭП, могут получить продуктовые наборы, сообщил глава города Иван Лебедев.

В городе работают 19 пунктов помощи, включая полевые кухни и точки раздачи продуктов. В частности, наборы с товарами первой необходимости выдают в обоих корпусах школы № 49 на улицах Скальной, 12 и Мира, 12.

Кроме того открыты учреждения культуры и образования, где можно согреться, разогреть пищу, выпить чай и зарядить телефоны и другие устройства

«Тепло, светло и уютно сейчас в Детской музыкальной школе № 1 им. А.Н. Волковой (ул. Профсоюзов, 18), библиотеке им. Николая Блинова (ул. Октябрьская, 21), в Центре досуга и семейного творчества (пр. Северный, 12) и других пространствах», — отметил Лебедев.

Мурманский губернатор рассказал о ходе восстановления электроснабжения
Общество

Вечером 23 января в Мурманской области обрушились пять опор линий электропередачи, из-за чего частично были обесточены Мурманск и Североморск. Губернатор Андрей Чибис сообщал, что восстановление электроснабжения займет не менее суток. В Мурманской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Причиной аварии власти назвали «образование гололеда и изморози». В региональном управлении СК сообщили, что две опоры эксплуатировались с 1966 года, еще две — с 1982-го и одна — с 1988 года. Их состояние и сроки освидетельствования проверяются в рамках расследования. Следователи возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК), указав, что сотрудники сетевой организации могли ненадлежащим образом содержать ЛЭП и не принять меры после аварий.

В Мурманске после отключения света организовали выдачу продуктов
Video

