Губернатор рассказал, сколько будут устранять энергоаварию в Мурманске
Восстановление электроснабжения в Мурманской области займет не меньше суток, об этом сказал губернатор региона Андрей Чибис.
«По оптимистичному сценарию на подключение потребителей по временной схеме потребуется около суток», — сказал Чибис на оперативном совещании в правительстве.
По его словам, чтобы полностью устранить аварию и подключить электричество по постоянной схеме со стационарными опорами в месте повреждения ЛЭП, понадобится не менее недели. Сейчас примерно в 20% домов в Североморске и Мурманске периодически отключают электричество.
Губернатор рассказал, что место аварии находится в труднодоступной местности, там сильная метель, «техника тонет в снегу».
Ранее сообщалось, что вечером 23 января в Мурманской области обрушились пять опор для ЛЭП, частично обесточены оказались Мурманск и Североморск. Причиной аварии назвали «образование гололеда и изморози». Возбуждено уголовное дело по статье «халатность». В регионе введен режим ЧС.
Жители Мурманска, оставшиеся без электричества, могут получить продуктовые наборы, сообщил глава города Иван Лебедев. В городе работают 19 пунктов помощи, включая полевые кухни и точки раздачи продуктов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»