Губернатор рассказал, сколько будут устранять энергоаварию в Мурманске

Восстановление электроснабжения в Мурманской области займет не меньше суток, об этом сказал губернатор региона Андрей Чибис.

«По оптимистичному сценарию на подключение потребителей по временной схеме потребуется около суток», — сказал Чибис на оперативном совещании в правительстве.

По его словам, чтобы полностью устранить аварию и подключить электричество по постоянной схеме со стационарными опорами в месте повреждения ЛЭП, понадобится не менее недели. Сейчас примерно в 20% домов в Североморске и Мурманске периодически отключают электричество.

Губернатор рассказал, что место аварии находится в труднодоступной местности, там сильная метель, «техника тонет в снегу».

Ранее сообщалось, что вечером 23 января в Мурманской области обрушились пять опор для ЛЭП, частично обесточены оказались Мурманск и Североморск. Причиной аварии назвали «образование гололеда и изморози». Возбуждено уголовное дело по статье «халатность». В регионе введен режим ЧС.

Жители Мурманска, оставшиеся без электричества, могут получить продуктовые наборы, сообщил глава города Иван Лебедев. В городе работают 19 пунктов помощи, включая полевые кухни и точки раздачи продуктов.