Политика
0

Навроцкий назвал Россию угрозой для Центральной и Восточной Европы

Кароль Навроцкий
Кароль Навроцкий (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Россия остается угрозой для стран Центральной и Восточной Европы вне зависимости от ее политического устройства, заявил на встрече с лидерами Литвы и Украины президент Польши Кароль Навроцкий, передает TVP World. Его слова прозвучали в Вильнюсе, где главы трех государств собрались по случаю годовщины Январского восстания 1863 года против российского правления.

По словам Навроцкого, восстание было направлено на восстановление независимости Речи Посполитой, территории которой включали земли современной Польши, Литвы, Украины и Белоруссии, и было подавлено царскими войсками. Он отметил, что исторический опыт региона остается актуальным и сегодня.

«Будь то царская Россия, большевистская Россия или Россия [президента] Владимира Путина, наши страны по-прежнему сталкиваются с той же угрозой со стороны Российской Федерации», — сказал Навроцкий.

Он добавил, что государства Центральной и Восточной Европы, по его словам, последовательно оценивали риски со стороны России, в то время как часть стран Западной Европы уделяла внимание другим приоритетам.

В Польше заявили, что находятся в состоянии войны с Россией
Политика
Славомир Ценцкевич

В марте 2025 года Евросоюз назвал Россию «фундаментальной угрозой» в так называемой Белой книге, посвященной развитию оборонной промышленности ЕС до 2030 года. В частности, угрозой для Европы и своей страны Россию называл президент Франции Эмманюэль Макрон, а также правительство Чехии в стратегии безопасности.

Москва неоднократно заявляла, что Россия не представляет собой угрозу для европейских стран. Путин подчеркивал, что Россия не имеет агрессивных намерений по отношению к государствам Европы. В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что не Россия представляет собой угрозу для Европы, а наоборот.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Кароль Навроцкий Польша Россия Европа
