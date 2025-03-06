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Военная операция на Украине ,  
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Макрон назвал Россию «угрозой» для Франции и Европы

Макрон: Россия превратилась в угрозу для Франции и Европы
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Россию угрозой Франции и Европы, передает BFM TV.

«Россия превратилась, пока я говорю с вами, и на долгие годы вперед, в угрозу для Франции и Европы», — сказал он, добавив, что угроза «затрагивает нас, не имея границ».

Кроме этого, Макрон обвинил Москву в том, что она «превратила украинский конфликт в глобальный».

Макрон выступил против перемирия на Украине
Политика
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

В своей речи президент Франции также выступил против «слишком хрупкого прекращения огня» в украинском конфликте. Он настаивает на размещении европейских войск на территории Украины, которые будут контролировать соблюдение мира.

На фоне обострения отношений США и Украины, в частности, после ссоры лидеров стран в Белом доме и прекращения помощи Вашингтона Киеву Макрон и британский премьер Кир Стармер разработали собственный план мирного урегулирования, который на первом этапе предусматривает «перемирие на уровне воздуха, моря и энергетической инфраструктуры» и только после достижения мирного соглашения — размещение европейских миротворцев.

Российские власти неоднократно заверяли, что Россия не представляет угрозу для стран Европы. Президент Путин заявил, что у России нет никаких агрессивных намерений по отношению к государствам Европы, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что не Россия представляет угрозу для Европы, а наоборот.

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Эмманюэль Макрон Россия Европа угроза
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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