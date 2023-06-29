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Чехия назвала Китай и Россию главными угрозами безопасности страны

Чехия в новой стратегии признала Китай и Россию главными угрозами безопасности страны
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Правительство Чехии приняло новую стратегию безопасности, из которой следует, что главными угрозами страны стали Россия и Китая. Об этом сообщает портал Kurzy, опубликовавший содержание стратегии. О принятии новой стратегии объявил на пресс-конференции министр иностранных дел Ян Липавский.

«Россия и Китай заинтересованы в ослаблении влияния и единства демократических стран. Это системное соперничество носит долгосрочный характер», — говорится в документе. Там также утверждается, что Россия «намеренно работает против политической, экономической и социальной стабильности в Чешской Республике», что является серьезной угрозой чешской безопасности, а конфликт на Украине «окончательно положил конец периоду мира, стабильности и сотрудничества».

Помимо этого, в стратегии говорится, что другие страны, выступающие против порядка, основанного международным сообществом, то есть КНДР и Иран, развивающие ядерную программу, также являются угрозой для Чехии. При этом членство в НАТО и ЕС имеет для Праги принципиальное значение (страна состоит в Североатлантическом альянсе с 1999 года).

15 июня президент Чехии Петр Павел призвал пристальнее следить за уехавшими на Запад россиянами в условиях продолжающихся полномасштабных боев России и Украины. Он провел аналогии со временами Второй мировой войны, когда «все японское население, проживающее в Соединенных Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения», и назвал это «ценой войны». Позже Павел объяснил, что говорил лишь о контексте, а не о предполагаемых мерах.

Теги
Чехия Россия Китай Стратегия нацбезопасности
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