Политика⁠,
0

В Польше заявили, что находятся в состоянии войны с Россией

Глава BBN Ценцкевич: Польша находится в состоянии войны с Россией
Глава польского Бюро нацбезопасности считает, что «гибридные атаки» в странах Европы устраивают связанные с Россией диверсанты. Москва не раз отвергала подобные обвинения, посольство заявляло об «атмосфере русофобии» в Польше
Славомир Ценцкевич
Славомир Ценцкевич (Фото: Damian Burzykowski / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич на фоне обвинений в адрес Москвы в диверсиях в Европе, инцидентах с дронами и кибератаках заявил, что его страна находится в состоянии военного конфликта с Россией.

«Если посмотреть на киберпространство, Польша сейчас находится в состоянии войны [с Россией], это больше не состояние угрозы», — сказал Ценцкевич в интервью Financial Times.

По утверждению главы BBN, «гибридные атаки» в странах ЕС — от вторжения беспилотников в их воздушное пространство до попыток взлома систем водоснабжения и другой критически важной инфраструктуры — устраивали диверсанты, которым платили криптовалютой. Этот способ позволяет скрывать финансовые потоки от спецслужб, заявил он.

Польша сочла невыгодной выдачу Германии дайвера по делу Nord Stream
Политика
Дональд Туск

В качестве примера Ценцкевич привел «сеть агентов ГРУ», раскрытую в 2023 году. Тогда в Польше арестовали более десяти граждан Украины и Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России. По версии Агентства внутренней безопасности, они следили за перевозками вооружений для Украины и должны были заниматься пропагандой с целью «дестабилизации польско-украинских отношений».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя произошедшее, сказал, что Варшава «хватает» граждан по подозрению в шпионаже, чтобы потом предложить России или Белоруссии «обмен на кого-то». Российские дипломаты заявили, что в Польше царит «общая атмосфера русофобии, охоты на ведьм, шпиономании».

Обвинения в подготовке диверсий Кремль называл голословными, а в появлении беспилотников в небе Европы этой осенью — безосновательными. Президент Владимир Путин указывал, что у России нет дронов, «которые долетают до Лиссабона». «Целей там [в Европе] нет, что самое-то главное. Но это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом», — говорил он.

С начала российско-украинского конфликта в 2022 году в Польше возбудили десятки дел о шпионаже и диверсиях, Варшава закрыла российские генконсульства в Познани и Кракове и выслала нескольких российских и белорусских дипломатов. МИД России в ответ закрыл польские консульства в Санкт-Петербурге и Калининграде и объявил нескольких дипломатов персонами нон грата. Глава польского МИДа Радослав Сикорский при этом говорил, что Варшава не намерена разрывать дипломатические отношения с Москвой.

