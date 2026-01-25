Аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили полеты
В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) временно запретили прием и выпуск воздушных рейсов, сообщает пресс-служба Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в ведомстве.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
Материал дополняется
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»