Аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили полеты

Военная операция на Украине

В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) временно запретили прием и выпуск воздушных рейсов, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в ведомстве.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Материал дополняется