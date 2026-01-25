Мурманский губернатор рассказал о ходе восстановления электроснабжения

Восстановить электроснабжение в Мурманской области «Россети» планируют в первой половине дня воскресенья, 25 января. Об этом губернатор региона Андрей Чибис сообщил в своем телеграм-канале.

«Запитаны Малое Сафоново и Росляково. По докладу «Россетей» в завершающей стадии возведение 2 временных опор. Коллеги планируют дать электричество в первой половине дня, делаем все возможное, чтобы это случилось как можно раньше», — написал Чибис.

По словам губернатора, на площадку доставили две основные металлические опоры линии электропередачи (ЛЭП), специалисты приступили к их сборке. Еще три опоры должны доставить к утру, отметил Чибис.

Глава региона также посетил открытый пункт обогрева в мурманском районе Росляково и Северную котельную, которую, по его словам, своевременно обеспечили энергией. Кроме того, Чибис провел оперативный штаб с главами ресурсоснабжающих организаций и муниципалитетов.

Вечером 23 января в Мурманской области обрушились пять опор для ЛЭП, частично обесточены оказались Мурманск и Североморск. Причиной аварии назвали «образование гололеда и изморози». В регионе ввели режим повышенной готовности. Как отметил Чибис, восстановление электроснабжения займет не менее суток. В Мурманске и Североморске открыли пункты обогрева, где можно зарядить телефоны, получить кипяток и разогреть пищу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса). По версии следствия, сотрудники сетевой организации не обеспечили надлежащее содержание ЛЭП и не приняли мер после аварийных ситуаций, что привело к резкому падению напряжения и отключению электроэнергии.