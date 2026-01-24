Восстановление электроснабжения в Мурманске займет не менее суток

Фото: citymurmanskru / Telegram

Спецслужбы смогут восстановить электроснабжение после аварии в Мурманской области не менее чем через сутки. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Андрей Чибис.

«Из-за серьезного повреждения пяти опор восстановление энергоснабжения займет не менее суток», — сообщил он. Это связано с серьезным повреждением пяти опор.

Тем временем в дома уже подается тепло. Котельные, по словам главы региона, работают стабильно. Организации, снабжающие абонентов, постоянно контактируют с управляющими компаниями.

Губернатор попросил жителей с пониманием отнестись к проблеме. По его словам, все службы прилагают максимум усилий для обеспечения северян теплом и светом. Он также добавил, что необходимо ограничить использование электроприборов для снятия нагрузки с сети.

Без света также остался Североморск. Причиной аварии стало «образование гололеда и изморози». Мэр регионального центра Иван Лебедев со ссылкой на данные филиала «Россети Северо-Запад» предупредил, что в регионе сохраняется повышенный риск аварийных отключений электричества из-за неблагоприятных погодных условий.