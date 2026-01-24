Восстановление электроснабжения в Мурманске займет не менее суток
Спецслужбы смогут восстановить электроснабжение после аварии в Мурманской области не менее чем через сутки. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Андрей Чибис.
«Из-за серьезного повреждения пяти опор восстановление энергоснабжения займет не менее суток», — сообщил он. Это связано с серьезным повреждением пяти опор.
Тем временем в дома уже подается тепло. Котельные, по словам главы региона, работают стабильно. Организации, снабжающие абонентов, постоянно контактируют с управляющими компаниями.
Губернатор попросил жителей с пониманием отнестись к проблеме. По его словам, все службы прилагают максимум усилий для обеспечения северян теплом и светом. Он также добавил, что необходимо ограничить использование электроприборов для снятия нагрузки с сети.
Без света также остался Североморск. Причиной аварии стало «образование гололеда и изморози». Мэр регионального центра Иван Лебедев со ссылкой на данные филиала «Россети Северо-Запад» предупредил, что в регионе сохраняется повышенный риск аварийных отключений электричества из-за неблагоприятных погодных условий.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»