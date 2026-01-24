 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Мошенники заявили похищенному красноярскому мальчику «о взломе «Госуслуг»

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Мошенники, притворившиеся сотрудниками правоохранительных органов, ложно сообщили похищенному подростку из Красноярска о том, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан. Об этом сообщили журналистам в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«Ему позвонили, представились сотрудниками правоохранительных органов, сказали, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан, ему может грозить опасность», — сказали в ведомстве (цитата по ТАСС).

В Красноярске по делу о похищении подростка задержали 18-летнюю девушку
Общество

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании мошенницы, которая участвовала в афере. 21 января она прилетела в Красноярск, а на следующий день пришла в дом подростка и вместе с ним взломала сейфы и похитила 3 млн руб., часть из которых забрала себе. Другую часть она передала мошенникам. После этого девушка и подросток отправились в съемную квартиру, чтобы дождаться дальнейших указаний. Ей изберут меру пресечения в суде.

В этой квартире полиция и нашла пропавшего мальчика. В этом помогла женщина-таксист, которая везла подростка и девушку. Она рассказала, по какому адресу их перевозила. Выяснилось, что квартира, где находился ребенок, была расположена в 18 км от дома подростка.

О пропаже ребенка и денег заявил отец мальчика. Вернувшись домой поздно вечером, он обнаружил, что сейфы опустели, а самого подростка дома нет.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
мошенники похищение Госуслуги Красноярск
Материалы по теме
СК сообщил, что для жизни похищенного красноярского подростка нет угрозы
Общество
СК заявил о причастности мошенников к пропаже подростка под Красноярском
Общество
В Красноярском крае найден таксист, отвозивший пропавшего подростка
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Коростелев и Непряева впервые прошли квалификацию в спринте на Кубке мира Спорт, 13:10
Россиянка взяла сет у Свёнтек, но все равно вылетела с Australian Open Спорт, 12:59
Второй раунд переговоров по Украине в ОАЭ пройдет в закрытом режиме Политика, 12:56
ТАСС узнал о «разных форматах» встреч на переговорах в ОАЭ Политика, 12:53
В возрасте 60 лет скончался продюсер Александр Олейников Общество, 12:50
Тело российского пловца Свечникова доставили в Россию из Стамбула Общество, 12:47
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
В ОАЭ начался второй день переговоров по Украине Политика, 12:39
Бывшая первая ракетка мира Осака снялась с Australian Open из-за травмы Спорт, 12:36
Мурманчан призвали сократить использование электроприборов из-за аварии Общество, 12:36
Дептранс предупредил москвичей о тумане Общество, 12:35
Федермессер предложила создать условия для развала «жестокого мира» ПНИ Общество, 12:31
Минобороны отчиталось о массированном ударе по энергетике Украины Общество, 12:29