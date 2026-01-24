Мошенники заявили похищенному красноярскому мальчику «о взломе «Госуслуг»

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Мошенники, притворившиеся сотрудниками правоохранительных органов, ложно сообщили похищенному подростку из Красноярска о том, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан. Об этом сообщили журналистам в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«Ему позвонили, представились сотрудниками правоохранительных органов, сказали, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан, ему может грозить опасность», — сказали в ведомстве (цитата по ТАСС).

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании мошенницы, которая участвовала в афере. 21 января она прилетела в Красноярск, а на следующий день пришла в дом подростка и вместе с ним взломала сейфы и похитила 3 млн руб., часть из которых забрала себе. Другую часть она передала мошенникам. После этого девушка и подросток отправились в съемную квартиру, чтобы дождаться дальнейших указаний. Ей изберут меру пресечения в суде.

В этой квартире полиция и нашла пропавшего мальчика. В этом помогла женщина-таксист, которая везла подростка и девушку. Она рассказала, по какому адресу их перевозила. Выяснилось, что квартира, где находился ребенок, была расположена в 18 км от дома подростка.

О пропаже ребенка и денег заявил отец мальчика. Вернувшись домой поздно вечером, он обнаружил, что сейфы опустели, а самого подростка дома нет.