0

Похищенного в Красноярске подростка нашли

Фото: Руслан Яроцкий / URA.RU / Global Look Press
Фото: Руслан Яроцкий / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники полиции нашли 14-летнего подростка, пропавшего накануне в Красноярске, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Мои коллеги оперативно разыскали 14-летнего мальчика, пропавшего вчера в Красноярске», — написала она.

Утром 23 января в региональное управление СК сообщило о возбуждении уголовное дело по факту хищения 14-летнего подростка. Об исчезновении ребенка заявил его отец днем ранее.

В Красноярске похитили подростка и потребовали выкуп 30 млн руб.
Общество

Как сообщила прокуратура, вернувшись домой, отец не обнаружил сына и заметил пропажу 3 млн рублей из сейфов. Позднее мужчине пришло сообщение о похищении с требованием выкупа в 30 млн рублей, а также видеозапись с участием самого ребенка, в которой он просит выполнить названные условия.

Также 22 января в Красноярске пропала 14-летняя девочка, которая ушла из дома. Ее нашли 23 января и вернули домой. Ирина Волк отметила, что сотрудники правоохранительных органов выехали на адрес проживания семьи подростка для выяснения всех обстоятельств.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Красноярск похищение ребенка уголовное дело
