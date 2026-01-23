СК сообщил, что для жизни похищенного красноярского подростка нет угрозы

Video

Жизни и здоровью подростка в Красноярском крае, который ранее похитил деньги у отца и ушел из дома, ничего не угрожает. Об этом сообщает СУ СК России.

Полицейские обнаружили пропавшего подростка в съемном жилье на проспекте Красноярский рабочий. Как установило следствие, вечером 22 января он покинул родительский дом в сопровождении девушки.

Отец подростка, вернувшись поздно, не застал сына и обнаружил пропажу 3 млн руб. из домашних сейфов, находившихся в их коттедже. Впоследствии на телефон мужчины поступило сообщение с требованием выкупа в размере $350 тыс. (приблизительно 30 млн руб.) и видеозапись, на которой его сын просит выполнить условия похитителей.

Водитель такси, которым воспользовался мальчик, рассказал, что он следовал вместе с неизвестной девушкой до одного из жилых комплексов города. 23 января подростка нашли в арендованной квартире, где он находился вместе с той девушкой.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека. Правоохранители изучают различные версии случившегося. Расследование допускает, что несовершеннолетний мог стать жертвой мошенников.