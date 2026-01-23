 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

СК сообщил, что для жизни похищенного красноярского подростка нет угрозы

СК сообщил, что для жизни похищенного красноярского подростка нет угрозы
Video

Жизни и здоровью подростка в Красноярском крае, который ранее похитил деньги у отца и ушел из дома, ничего не угрожает. Об этом сообщает СУ СК России.

Полицейские обнаружили пропавшего подростка в съемном жилье на проспекте Красноярский рабочий. Как установило следствие, вечером 22 января он покинул родительский дом в сопровождении девушки.

СК заявил о причастности мошенников к пропаже подростка под Красноярском
Общество
Фото:ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Отец подростка, вернувшись поздно, не застал сына и обнаружил пропажу 3 млн руб. из домашних сейфов, находившихся в их коттедже. Впоследствии на телефон мужчины поступило сообщение с требованием выкупа в размере $350 тыс. (приблизительно 30 млн руб.) и видеозапись, на которой его сын просит выполнить условия похитителей.

Водитель такси, которым воспользовался мальчик, рассказал, что он следовал вместе с неизвестной девушкой до одного из жилых комплексов города. 23 января подростка нашли в арендованной квартире, где он находился вместе с той девушкой.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека. Правоохранители изучают различные версии случившегося. Расследование допускает, что несовершеннолетний мог стать жертвой мошенников.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
подросток похищение Красноярск
Материалы по теме
Пропавшего в Красноярском крае подростка нашли в 18 км от дома
Общество
Похищенного в Красноярске подростка нашли
Общество
В Красноярском крае девочка погибла, не сумев выбраться из сугроба
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 17:13
«Зенит» объявил об уходе лучшего бомбардира РПЛ-2024 в бразильский клуб Спорт, 20:16
В Европе заявили, что «еще не конец» проблем с США Политика, 20:16
Эксперты оценили перспективы переговоров в ОАЭ. Спецэфир телеканала РБК Политика, 20:15
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине Политика, 20:05
Изъятые активы владельца «Кириешек» перешли в управление РСХБ Бизнес, 20:05
Московское «Динамо» обыграло клуб Слуцкого в серии пенальти Спорт, 20:01
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Бакинский метрополитен снизит зависимость от российских поездов Бизнес, 20:00
Путин назначил нового главу управления по работе с обращениями граждан Политика, 19:50
«Спартак» сыграл вничью со сборной Китая в товарищеском матче в ОАЭ Спорт, 19:49
Президент ОАЭ пожелал успеха на переговорах России, США и Украине Политика, 19:46
Трехсторонние мирные переговоры в Абу-Даби в цифрах. Инфографика Политика, 19:46
СК сообщил, что для жизни похищенного красноярского подростка нет угрозы Общество, 19:43
Агент россиян в НХЛ назвал самых перспективных молодых хоккеистов страны Спорт, 19:35