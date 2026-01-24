В Красноярске по делу о похищении подростка задержали 18-летнюю девушку
В Красноярске в рамках расследования уголовного дела о похищении подростка задержана 18-летняя жительница Сургута, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Предварительно, подозреваемая, действуя совместно с мошенниками, прилетела в Красноярск. 22 января она пришла по месту жительства подростка, где вместе с ним взломала сейфы и похитила 3 млн руб. Вечером того же дня девушка передала деньги мошенникам, часть средств оставив себе. После этого она и подросток направились в арендованную неизвестными лицами квартиру, где ожидали дальнейших указаний.
24 января 2026 года следователи при участии полицейских установили местонахождение молодых людей в одной из квартир Красноярска. Девушку задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»