В Красноярском крае найден таксист, отвозивший пропавшего подростка

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Красноярске найдена девушка-таксист, которая везла пропавшего 14-летнего мальчика, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

Таксист рассказала, что ребенок ехал вместе с девушкой, личность которой пока не установлена. Они доехали на такси до одного из жилых домов в Красноярске.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту похищения 14-летнего подростка. В полицию обратился отец мальчика, который заявил об исчезновении и возможном похищении ребенка.

Старший помощник прокурора Красноярского края по связям со СМИ Олеся Климова рассказала РБК, что отец не обнаружил ребенка дома поздно вечером. Позже мужчина получил сообщение с требованием выкупа. Неизвестные потребовали у отца $350 тыс. Также он сообщил, что из сейфов в их доме пропало 3 млн руб.