Общество⁠,
0

В Красноярском крае найден таксист, отвозивший пропавшего подростка

Следователи нашли девушку-таксиста, она везла пропавшего подростка и похитителя
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Красноярске найдена девушка-таксист, которая везла пропавшего 14-летнего мальчика, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

Таксист рассказала, что ребенок ехал вместе с девушкой, личность которой пока не установлена. Они доехали на такси до одного из жилых домов в Красноярске.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту похищения 14-летнего подростка. В полицию обратился отец мальчика, который заявил об исчезновении и возможном похищении ребенка.

В Красноярске похитили подростка и потребовали выкуп 30 млн руб.
Общество

Старший помощник прокурора Красноярского края по связям со СМИ Олеся Климова рассказала РБК, что отец не обнаружил ребенка дома поздно вечером. Позже мужчина получил сообщение с требованием выкупа. Неизвестные потребовали у отца $350 тыс. Также он сообщил, что из сейфов в их доме пропало 3 млн руб.

Авторы
Теги
Елена Наумова, Евгений Рыбалкин
Красноярский край подросток похищение человека
