Мирный план по Украине⁠,
Трамп заявил, что Россия и Украина близки к мирной «сделке»

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Россия и Украина близки к соглашению по мирному урегулированию военного конфликта, заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. РБК ведет трансляцию.

«Я считаю, что они достигли того момента, когда могут объединиться и заключить сделку», — сказал американский лидер.

США заявили, что мирное соглашение по Украине уже «на пороге»
Политика
Мэттью Уитакер

При этом Трамп раскритиковал обе стороны за то, что они не могут прийти к общему соглашению. По его словам, когда США готовы заключить сделку с Россией, то президент Украины Владимир Зеленский на это не соглашается. «Вы видели это, когда он был в Овальном кабинете — я был недоволен. Кроме того, бывают моменты, когда президент Зеленский хочет заключить сделку, а Путин не хочет ее заключать. Это очень сложный баланс», — пояснил республиканец.

Также президент США заявил о намерении встретиться с Зеленским на форуме в Давосе. Однако президент Украины на форум не приехал. Он остался в Киеве для координации восстановления энергетики после ночных взрывов.

По словам Зеленского, Украина планировала подписать с США в Давосе «план процветания» и гарантии безопасности. Однако на тот момент соглашения не были готовы. Украинский лидер отметил, что поездка может состояться, если документы будут готовы или будут решения по поставкам ПВО или новой помощи Киеву.

Также Трамп назвал президентов России и Украины «глупцами», если они не смогут договориться. «Это касается их обоих. И я знаю, что они не глупы, но если они не сделают этого, то они глупцы», — сказал американский лидер.

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Дональд Трамп мирное урегулирование Украина Россия Давос Всемирный экономический форум
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
